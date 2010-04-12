Додано: Сер 12 гру, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды понизился на 9,49 коп., оказавшись на уровне 27,8081 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,700/27,725 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до цифры 27,76/27,79 UAH/USD, реагируя на сохранившийся изрядный гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 886,9 млн. грн. к отметке 68 766,7 млн. грн., понизившийся со вторника. Это - результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Хотя регламент межбанка исключал попадание этой «бюджетной» гривни на торги межбанка, изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на текущие хозяйственные нужды, выросшие на финише года.



Таким образом, на межбанк попадала лишь обязательная для реализации там часть экспортной выручки, которую стремившиеся продать ее по более высокой цене экспортеры начали «придерживать», дав старт росту курса доллара.

Последний к 10.33 Киева поднялся до 27,77/27,79, а спустя 20 минут обосновался на отметке 27,770/27,795 UAH/USD, которую не покидал до 11.40, когда наступила вторая волна роста, поднявшая «американец» вначале к 27,80/27,84, а полдень СКВ встретила уже на цифре 27,84/27,86 UAH/USD.



Со слов непосредственных участников сессии, это «зеленое» ралли было лишено приличной ликвидности сделок – доллар по выросшему курсу приобретали лишь в случае крайней необходимости. Поэтому «американец» задержался на этой отметке до 13.40 Киева, ограничившись в этот час расширением спреда до 27,84/27,88 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими, по сути, до самого завершения сессии, «американец» на опустевшем межбанке не покидал эту цифру.



В районе отметки 27,84/27,88 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 12 декабря.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8081 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,92% с 28,0672 UAH/USD до 27,8081 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.16 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросшая гривневая ликвидность исключила «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Таким образом, упало предложение безналичного доллара.



Во-вторых, перед обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки экспортеры «придерживали» валюту, способствуя доминированию спроса и росту цен СКВ.



В-третьих, едва заметная активизация покупок доллара на межбанке немногочисленными импортерами стала следствием затянувшегося с 30 ноября снижение средневзвешенного курса «американца» с уровня 28,3909 к отметке 27,7132 UAH/USD. В течение этого времени доллар потерял 2,39%, и его цена обрела привлекательный для покупок вид.



В-четвертых, из-за выросшей гривневой ликвидности доллар было за что приобретать.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 декабря немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», а это, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, несмотря на выросший приток экспортной выручки из-за рубежа (обычное явление для среды), предложение СКВ на межбанке ограничилось обязательной частью.



В-третьих, на рынке наблюдалась нехватка покупателей доллара. У нерезидентов сезон репатриации дивидендов закончился на прошлой неделе, а пик активных покупок СКВ импортерами еще не наступил.



Дата: 12 декабря 2018 г. 16.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра – 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,08 UAH/USD)

€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром роста цен безналичного «американца».



Кроме того, в некотором росте цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранилась «приподнятость» по состоянию на полдень долларовых цен, однако, для большего стимулирования клиентских покупок наши дилеры немного понизили офера. Установившаяся с полудня стабильность в безналичной паре доллар-гривня на торгах валютного межбанка позволила это сделать.



Тем не менее, в течение среды курс доллара и евро в оптовом сегменте неформального наличного рынка Днепра вырос, констатировав «бычий» тренд в этих валютных парах. В свою очередь присутствие «быков» на рынке отнюдь не способствует его ликвидности.



Обороты в оптовом сегменте рынка Днепра заслужили «тройку с плюсом», едва заметно понизив показатели предыдущей сессии.



Дата: 12 декабря 2018 г. 16.21



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,00/28,08 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)

€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)

RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,419 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность низкая.



До полудня настроение на местном рынке не менялось: доминирование спроса и низкие обороты.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.



После обеда на рынке города доминирование клиентских покупок сохранилось, хотя обороты не радовали. Цены СКВ поднимались, подтверждая «бычий» характер рынка, явно не способствовавший ликвидности. Последняя, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.



Дата: 12 декабря 2018 г. 18.18

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,98-28,00/28,06-08 UAH/USD (с утра 27,92/28,98 UAH/USD, к полудню 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD)

€ 31,79/31,95 UAH/EUR (с утра 31,70/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался восходящий тренд в котировках доллара на росте курса «зеленой» СКВ на межбанке.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» едва заметно приподняли цены открытия, реагируя на смену тренда на межбанке, к отметкам: доллар - 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.



После обеда на киевском рынке цены, сохранив «бычью» динамику, продолжали рост.



По итогам среды столичные валютчики констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое, однако, не уберегло обороты от потерь – поставив за ликвидность «тройку с плюсом», киевские дилеры понизили показатели предыдущей сессии.



Дата: 12 декабря 2018 г. на 16.03



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,02/28,08 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,08 UAH/USD)

€ – 31,80/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,78/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,88 UAH/EUR)

RUB 0,417/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)



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