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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7123712471257126>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
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49
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4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:48

НБУ ЗАРАХУВАВ КОШТИ МІНФІНА У ЧИСТІ ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ

http://finbalance.com.ua/news/NBU-zarakhuvav-koshti-Minfina-u-chisti-valyutni-rezervi
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды понизился на 9,49 коп., оказавшись на уровне 27,8081 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,700/27,725 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до цифры 27,76/27,79 UAH/USD, реагируя на сохранившийся изрядный гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 886,9 млн. грн. к отметке 68 766,7 млн. грн., понизившийся со вторника. Это - результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Хотя регламент межбанка исключал попадание этой «бюджетной» гривни на торги межбанка, изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на текущие хозяйственные нужды, выросшие на финише года.

Таким образом, на межбанк попадала лишь обязательная для реализации там часть экспортной выручки, которую стремившиеся продать ее по более высокой цене экспортеры начали «придерживать», дав старт росту курса доллара.
Последний к 10.33 Киева поднялся до 27,77/27,79, а спустя 20 минут обосновался на отметке 27,770/27,795 UAH/USD, которую не покидал до 11.40, когда наступила вторая волна роста, поднявшая «американец» вначале к 27,80/27,84, а полдень СКВ встретила уже на цифре 27,84/27,86 UAH/USD.

Со слов непосредственных участников сессии, это «зеленое» ралли было лишено приличной ликвидности сделок – доллар по выросшему курсу приобретали лишь в случае крайней необходимости. Поэтому «американец» задержался на этой отметке до 13.40 Киева, ограничившись в этот час расширением спреда до 27,84/27,88 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими, по сути, до самого завершения сессии, «американец» на опустевшем межбанке не покидал эту цифру.

В районе отметки 27,84/27,88 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 12 декабря.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8081 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,92% с 28,0672 UAH/USD до 27,8081 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 12 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.16 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 12 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, выросшая гривневая ликвидность исключила «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Таким образом, упало предложение безналичного доллара.

Во-вторых, перед обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки экспортеры «придерживали» валюту, способствуя доминированию спроса и росту цен СКВ.

В-третьих, едва заметная активизация покупок доллара на межбанке немногочисленными импортерами стала следствием затянувшегося с 30 ноября снижение средневзвешенного курса «американца» с уровня 28,3909 к отметке 27,7132 UAH/USD. В течение этого времени доллар потерял 2,39%, и его цена обрела привлекательный для покупок вид.

В-четвертых, из-за выросшей гривневой ликвидности доллар было за что приобретать.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 декабря немного повысились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», а это, как известно, вредит ликвидности.

Во-вторых, несмотря на выросший приток экспортной выручки из-за рубежа (обычное явление для среды), предложение СКВ на межбанке ограничилось обязательной частью.

В-третьих, на рынке наблюдалась нехватка покупателей доллара. У нерезидентов сезон репатриации дивидендов закончился на прошлой неделе, а пик активных покупок СКВ импортерами еще не наступил.

Дата: 12 декабря 2018 г. 16.40

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра – 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,08 UAH/USD)
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром роста цен безналичного «американца».

Кроме того, в некотором росте цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.

Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.

После обеда на местном рынке сохранилась «приподнятость» по состоянию на полдень долларовых цен, однако, для большего стимулирования клиентских покупок наши дилеры немного понизили офера. Установившаяся с полудня стабильность в безналичной паре доллар-гривня на торгах валютного межбанка позволила это сделать.

Тем не менее, в течение среды курс доллара и евро в оптовом сегменте неформального наличного рынка Днепра вырос, констатировав «бычий» тренд в этих валютных парах. В свою очередь присутствие «быков» на рынке отнюдь не способствует его ликвидности.

Обороты в оптовом сегменте рынка Днепра заслужили «тройку с плюсом», едва заметно понизив показатели предыдущей сессии.

Дата: 12 декабря 2018 г. 16.21

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,00/28,08 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,419 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность низкая.

До полудня настроение на местном рынке не менялось: доминирование спроса и низкие обороты.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.

После обеда на рынке города доминирование клиентских покупок сохранилось, хотя обороты не радовали. Цены СКВ поднимались, подтверждая «бычий» характер рынка, явно не способствовавший ликвидности. Последняя, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.

Дата: 12 декабря 2018 г. 18.18
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,98-28,00/28,06-08 UAH/USD (с утра 27,92/28,98 UAH/USD, к полудню 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD)
€ 31,79/31,95 UAH/EUR (с утра 31,70/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался восходящий тренд в котировках доллара на росте курса «зеленой» СКВ на межбанке.

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» едва заметно приподняли цены открытия, реагируя на смену тренда на межбанке, к отметкам: доллар - 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.

После обеда на киевском рынке цены, сохранив «бычью» динамику, продолжали рост.

По итогам среды столичные валютчики констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое, однако, не уберегло обороты от потерь – поставив за ликвидность «тройку с плюсом», киевские дилеры понизили показатели предыдущей сессии.

Дата: 12 декабря 2018 г. на 16.03

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,02/28,08 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,08 UAH/USD)
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,78/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,88 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:01

  prodigy написав:http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-viznachiv-hrafik-roboti-bankiv-pid-chas-svyat

п.5 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:08

  zzzzzz написав:.....
А куда тренд последних 10 лет не знаете ?

Почему 10?
Скорее 22-х.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:47

  yama написав:положил 1530 грн на депо :) :)


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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:47

Завтра интересно будет на МБ по доллару посмотреть. А до этого и обсуждать, вроде, нечего. Для ждущих 27,50 появилась отличная возможность слиться по 28,02.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:50

  Vitalych-new написав:
  Перес де Куэльяр написав:Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.


Дякую за пораду, але як я казав раніше для мене це все ще той експеримент. Хоч і суму можливо вже доведеться розділити, але я ці гроші виділив саме на цей єксперимент.
З 2013р. вже не заробляю на депозитах - ставки не перекривають ризики, доводиться "жити на одну зарплату". А за 2004-13р. вдалося заробити більше 35 тис.дол. навіть враховуючи втрати від гривнедепо, які були в банках на початок жовтня 2008р.



Сделайте "эксперимент" не столь объективным.

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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:16

  yama написав:положил 1530 грн на депо :) :)

В чём сакральность этой суммы и смысл ? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:20

  Vadim V написав:
  yama написав:положил 1530 грн на депо :) :)

В чём сакральность этой суммы и смысл ? :?

триггер. После этого сообщения гривня начала падать на МБ.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:21

  Tolevas написав:

Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ?
Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ?
Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой.
(замучили "корректоры ").


Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже.[/quote]

Толичь , Вы поймите , что к своим можно подойти по свойски , ТВОРЧЕСКИ...
Вот нет гривны ,а она нужна , кому звонят ?
Правыльно -(нап.с ош)ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.
Мы то живем от платежа к платежу , за исключением зряплаты и налогов .
Налоги и зарплата с безнала , а остальное ,творческая помощь или услуга за услугу
Конвертанты ведь тоже не звери, и понимают что легче работать вместе.
А чужой придет с какой суммой ?
Ведь кто , более менее владеет суммами,зря куда не придет.
А случайный человек с крупным обменом -редкая вещь.
Все описанное касается ТОЛЬКО меня .
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