RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7123712471257126

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:38

  холява написав:
  Tolevas написав:

Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ?
Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ?
Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой.
(замучили "корректоры ").


Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже.


Толичь , Вы поймите , что к своим можно подойти по свойски , ТВОРЧЕСКИ...
Вот нет гривны ,а она нужна , кому звонят ?
Правыльно -(нап.с ош)ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.
Мы то живем от платежа к платежу , за исключением зряплаты и налогов .
Налоги и зарплата с безнала , а остальное ,творческая помощь или услуга за услугу
Конвертанты ведь тоже не звери, и понимают что легче работать вместе.
А чужой придет с какой суммой ?
Ведь кто , более менее владеет суммами,зря куда не придет.
А случайный человек с крупным обменом -редкая вещь.
Все описанное касается ТОЛЬКО меня .[/quote]

Ну так я о чем. У Гагарина большой рынок под боком, на нем такие же торговцы, как вы.
И при этом его прямой конкурент, который сидит в нескольких сотнях метров, декларирует (и подтверждает) лучшие в Инете курсы на табло. Сейчас у него 02/06 против 00/10 у Гагарина. К кому пойдет клиент с улицы с пачкой долларов, для которого нет своих/чужих, а есть только лучший курс? Значит гагарину своих базарных хватает и им-то он, возможно уступает в цене.
Tolevas
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:44

Сбили под конец. Манипуляция. Научились у голдманов с морганами на золоте?
Grisha1
 
Повідомлень: 78
З нами з: 29.11.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:04

  Tolevas написав:
  Vadim V написав:
  yama написав:положил 1530 грн на депо :) :)

В чём сакральность этой суммы и смысл ? :?

триггер. После этого сообщения гривня начала падать на МБ.

А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы? :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 23.05.14
Подякував: 285 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:05

Tolevas
У кого Вы увидели 28,02/28,06? На сайтах такого не вижу.
Сейчас вижу 28,02/28,05 у Дениса, 28,04/08,06, у Нади, 28,03/28,06 у Рыбака (актуальность не проверял).
Но пока вы спорили, гагарин поменял на 28,00/28,07.
Разница в курсе на 1 коп. даёт экономию на 10 тыс долл. аж в 100 грн. Если ради этого человеку надо куда-то ехать, затраты бензина и времени могут не оправдывать такую экономию. :)
А меняют зачастую заметно меньшие суммы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11053
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3427 раз.
Подякували: 3244 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:11

  Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы? :mrgreen:


Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору.
Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь.
А когда продаю, дорожать.
То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо.
Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум.
Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести.
Тактика.
Tolevas
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:14

  ЛАД написав:Tolevas
У кого Вы увидели 28,02/28,06? На сайтах такого не вижу.
Сейчас вижу 28,02/28,05 у Дениса, 28,04/08,06, у Нади, 28,03/28,06 у Рыбака (актуальность не проверял).
Но пока вы спорили, гагарин поменял на 28,00/28,07.
Разница в курсе на 1 коп. даёт экономию на 10 тыс долл. аж в 100 грн. Если ради этого человеку надо куда-то ехать, затраты бензина и времени могут не оправдывать такую экономию. :)
А меняют зачастую заметно меньшие суммы.


Ну вы же сами пишите, что Гагарин курс поменял. Так вот там, где 02/05, там и было 02/06. И дело не в копейке, в системе, когда курсы ПОСТОЯННО хуже, чем у конкурентов. Зато, как загон, гагарин по курсу продажи впереди планеты всей. Тоже не всегда, но, как правило. От ему икается сейчас!
Tolevas
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Ну вы же сами пишите, что Гагарин курс поменял. Так вот там, где 02/05, там и было 02/06. И дело не в копейке, в системе, когда курсы ПОСТОЯННО хуже, чем у конкурентов. Зато, как загон, гагарин по курсу продажи впереди планеты всей. Тоже не всегда, но, как правило.

На улице в Каире, неподалёку от мечети, сидят двое нищих. Перед каждым из них чашка для монет и табличка. У одного написано: «Подайте бедному еврею», у второго: «Во имя Аллаха милосердного, подайте арабу, раненому на войне с Израилем».
Люди, выходящие из мечети, демонстративно проходят мимо еврея, чтобы бросить несколько монет арабу.
Какой-то турист, глядя на пустую чашку перед евреем, тихонько подсказывает ему:
—Слушай, смени надпись, а то ведь останешься голодным. Напиши, что ты тоже араб.
Когда прохожий ушёл, еврей поворачивается к своему соседу и возмущённо говорит:
—Ты слышал, Изя? Этот *** таки собирается учить нас коммерции!
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3418
З нами з: 02.09.15
Подякував: 803 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:35

Сибарит :) картельный сговор, навального на них нет!
Tolevas
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7123712471257126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1396, 1397, 1398
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13974 1596037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 14:47
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6513 1378839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 21:29
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 248553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.