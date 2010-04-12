Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ? Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ? Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой. (замучили "корректоры ").
Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже.
Толичь , Вы поймите , что к своим можно подойти по свойски , ТВОРЧЕСКИ... Вот нет гривны ,а она нужна , кому звонят ? Правыльно -(нап.с ош)ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ. Мы то живем от платежа к платежу , за исключением зряплаты и налогов . Налоги и зарплата с безнала , а остальное ,творческая помощь или услуга за услугу Конвертанты ведь тоже не звери, и понимают что легче работать вместе. А чужой придет с какой суммой ? Ведь кто , более менее владеет суммами,зря куда не придет. А случайный человек с крупным обменом -редкая вещь. Все описанное касается ТОЛЬКО меня .[/quote]
Ну так я о чем. У Гагарина большой рынок под боком, на нем такие же торговцы, как вы. И при этом его прямой конкурент, который сидит в нескольких сотнях метров, декларирует (и подтверждает) лучшие в Инете курсы на табло. Сейчас у него 02/06 против 00/10 у Гагарина. К кому пойдет клиент с улицы с пачкой долларов, для которого нет своих/чужих, а есть только лучший курс? Значит гагарину своих базарных хватает и им-то он, возможно уступает в цене.
Tolevas У кого Вы увидели 28,02/28,06? На сайтах такого не вижу. Сейчас вижу 28,02/28,05 у Дениса, 28,04/08,06, у Нади, 28,03/28,06 у Рыбака (актуальность не проверял). Но пока вы спорили, гагарин поменял на 28,00/28,07. Разница в курсе на 1 коп. даёт экономию на 10 тыс долл. аж в 100 грн. Если ради этого человеку надо куда-то ехать, затраты бензина и времени могут не оправдывать такую экономию. А меняют зачастую заметно меньшие суммы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы?
Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору. Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь. А когда продаю, дорожать. То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо. Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум. Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести. Тактика.
ЛАД написав:Tolevas У кого Вы увидели 28,02/28,06? На сайтах такого не вижу. Сейчас вижу 28,02/28,05 у Дениса, 28,04/08,06, у Нади, 28,03/28,06 у Рыбака (актуальность не проверял). Но пока вы спорили, гагарин поменял на 28,00/28,07. Разница в курсе на 1 коп. даёт экономию на 10 тыс долл. аж в 100 грн. Если ради этого человеку надо куда-то ехать, затраты бензина и времени могут не оправдывать такую экономию. А меняют зачастую заметно меньшие суммы.
Ну вы же сами пишите, что Гагарин курс поменял. Так вот там, где 02/05, там и было 02/06. И дело не в копейке, в системе, когда курсы ПОСТОЯННО хуже, чем у конкурентов. Зато, как загон, гагарин по курсу продажи впереди планеты всей. Тоже не всегда, но, как правило. От ему икается сейчас!
Tolevas написав:Ну вы же сами пишите, что Гагарин курс поменял. Так вот там, где 02/05, там и было 02/06. И дело не в копейке, в системе, когда курсы ПОСТОЯННО хуже, чем у конкурентов. Зато, как загон, гагарин по курсу продажи впереди планеты всей. Тоже не всегда, но, как правило.
На улице в Каире, неподалёку от мечети, сидят двое нищих. Перед каждым из них чашка для монет и табличка. У одного написано: «Подайте бедному еврею», у второго: «Во имя Аллаха милосердного, подайте арабу, раненому на войне с Израилем». Люди, выходящие из мечети, демонстративно проходят мимо еврея, чтобы бросить несколько монет арабу. Какой-то турист, глядя на пустую чашку перед евреем, тихонько подсказывает ему: —Слушай, смени надпись, а то ведь останешься голодным. Напиши, что ты тоже араб. Когда прохожий ушёл, еврей поворачивается к своему соседу и возмущённо говорит: —Ты слышал, Изя? Этот *** таки собирается учить нас коммерции!