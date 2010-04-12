Додано: Сер 12 гру, 2018 17:38

холява написав: Tolevas написав:



Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ?

Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ?

Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой.

(замучили "корректоры "). Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ?Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ?Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой.(замучили "корректоры ").



Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже. Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже.

Толичь , Вы поймите , что к своим можно подойти по свойски , ТВОРЧЕСКИ...Вот нет гривны ,а она нужна , кому звонят ?Правыльно -(нап.с ош)ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.Мы то живем от платежа к платежу , за исключением зряплаты и налогов .Налоги и зарплата с безнала , а остальное ,творческая помощь или услуга за услугуКонвертанты ведь тоже не звери, и понимают что легче работать вместе.А чужой придет с какой суммой ?Ведь кто , более менее владеет суммами,зря куда не придет.А случайный человек с крупным обменом -редкая вещь.Все описанное касается ТОЛЬКО меня .[/quote]Ну так я о чем. У Гагарина большой рынок под боком, на нем такие же торговцы, как вы.И при этом его прямой конкурент, который сидит в нескольких сотнях метров, декларирует (и подтверждает) лучшие в Инете курсы на табло. Сейчас у него 02/06 против 00/10 у Гагарина. К кому пойдет клиент с улицы с пачкой долларов, для которого нет своих/чужих, а есть только лучший курс? Значит гагарину своих базарных хватает и им-то он, возможно уступает в цене.