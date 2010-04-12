ЛАД написав:Tolevas Зато у гагарина курсы всегда актуальные и легко отслеживать тенденции. А Рыбак и пр. этим не отличаются, По нескольку раз в день им курсы на сайте менять лень.
Денис (пользуюсь Вашим именем, сам лично ни с кем не знаком), не менее оперативен и ставит более приятные курсы. После него Роза-Сладкий мир и Сумской рынок (я так их условно называю). Так же оперативны днем, но любят ставить ночью и на выходные расширенный спред. Кстати ДС теперь вроде по ним часто ориентируется, а не по гагарину. А, если Рыбак это money24, то он перестал менять курсы он в последние дни. До этого тоже вроде был оперативен.
ЛАД написав:Tolevas У кого Вы увидели 28,02/28,06? На сайтах такого не вижу. Сейчас вижу 28,02/28,05 у Дениса, 28,04/08,06, у Нади, 28,03/28,06 у Рыбака (актуальность не проверял). Но пока вы спорили, гагарин поменял на 28,00/28,07. Разница в курсе на 1 коп. даёт экономию на 10 тыс долл. аж в 100 грн. Если ради этого человеку надо куда-то ехать, затраты бензина и времени могут не оправдывать такую экономию. А меняют зачастую заметно меньшие суммы.
Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день
Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы?
Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору. Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь. А когда продаю, дорожать. То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо. Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум. Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести. Тактика.
Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы?
Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору. Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь. А когда продаю, дорожать. То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо. Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум. Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести. Тактика.
Гы гы ,зарождение новой звезды форума...
Надеюсь Вы поняли, что это был сарказм? PS. Держу кулаки за Терезку. Ох и полетает же фунт сегодня после 22! Пока не понятно куда.