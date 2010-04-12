RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7124712571267127

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:24

  ЛАД написав:Tolevas
Зато у гагарина курсы всегда актуальные и легко отслеживать тенденции. А Рыбак и пр. этим не отличаются, По нескольку раз в день им курсы на сайте менять лень. :)

Денис (пользуюсь Вашим именем, сам лично ни с кем не знаком), не менее оперативен и ставит более приятные курсы. После него Роза-Сладкий мир и Сумской рынок (я так их условно называю). Так же оперативны днем, но любят ставить ночью и на выходные расширенный спред. Кстати ДС теперь вроде по ним часто ориентируется, а не по гагарину. А, если Рыбак это money24, то он перестал менять курсы он в последние дни. До этого тоже вроде был оперативен.
Tolevas
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:49

  ЛАД написав:Tolevas
У кого Вы увидели 28,02/28,06? На сайтах такого не вижу.
Сейчас вижу 28,02/28,05 у Дениса, 28,04/08,06, у Нади, 28,03/28,06 у Рыбака (актуальность не проверял).
Но пока вы спорили, гагарин поменял на 28,00/28,07.
Разница в курсе на 1 коп. даёт экономию на 10 тыс долл. аж в 100 грн. Если ради этого человеку надо куда-то ехать, затраты бензина и времени могут не оправдывать такую экономию. :)
А меняют зачастую заметно меньшие суммы.


Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:57

  Tolevas написав:
  Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы? :mrgreen:


Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору.
Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь.
А когда продаю, дорожать.
То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо.
Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум.
Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести.
Тактика.

Гы гы ,зарождение новой звезды форума... :)
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 23.05.14
Подякував: 285 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00

  Vadim V написав:
  Tolevas написав:
  Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы? :mrgreen:


Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору.
Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь.
А когда продаю, дорожать.
То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо.
Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум.
Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести.
Тактика.

Гы гы ,зарождение новой звезды форума... :)

Надеюсь Вы поняли, что это был сарказм? :)
PS. Держу кулаки за Терезку. Ох и полетает же фунт сегодня после 22! Пока не понятно куда.
Tolevas
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7124712571267127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tolevas і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1396, 1397, 1398
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13974 1596146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 14:47
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6513 1378905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 21:29
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 248554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.