ЛАД написав:Tolevas Зато у гагарина курсы всегда актуальные и легко отслеживать тенденции. А Рыбак и пр. этим не отличаются, По нескольку раз в день им курсы на сайте менять лень.
Денис (пользуюсь Вашим именем, сам лично ни с кем не знаком), не менее оперативен и ставит более приятные курсы. После него Роза-Сладкий мир и Сумской рынок (я так их условно называю). Так же оперативны днем, но любят ставить ночью и на выходные расширенный спред. Кстати ДС теперь вроде по ним часто ориентируется, а не по гагарину. А, если Рыбак это money24, то он перестал менять курсы он в последние дни. До этого тоже вроде был оперативен.
ЛАД написав:Tolevas У кого Вы увидели 28,02/28,06? На сайтах такого не вижу. Сейчас вижу 28,02/28,05 у Дениса, 28,04/08,06, у Нади, 28,03/28,06 у Рыбака (актуальность не проверял). Но пока вы спорили, гагарин поменял на 28,00/28,07. Разница в курсе на 1 коп. даёт экономию на 10 тыс долл. аж в 100 грн. Если ради этого человеку надо куда-то ехать, затраты бензина и времени могут не оправдывать такую экономию. А меняют зачастую заметно меньшие суммы.
Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день
Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы?
Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору. Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь. А когда продаю, дорожать. То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо. Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум. Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести. Тактика.
Vadim V написав:А в чём смысл , тоесть какой навар с такой суммы?
Ну так я же говорю - триггер, маленький толчок, который сдвинул гору. Вот я, когда покупаю какой-то актив, он в 90% случаев, начинает дешеветь. А когда продаю, дорожать. То есть, если я захочу, чтобы на МБ гривня падала, то я или сдам доллары или положу гривню не депо. Но так как много на это дело жалко, то я потрачу минимум. Вот так и товарищ. Положил карманные на "Сникерсы" на депо, сдвинул гору, а теперь на пике паники 100 тысяч долларов сольет. Или двести. Тактика.
Гы гы ,зарождение новой звезды форума...
Надеюсь Вы поняли, что это был сарказм? PS. Держу кулаки за Терезку. Ох и полетает же фунт сегодня после 22! Пока не понятно куда.
Хотелось бы узнать Ваше мнение о дальнейшем движении пары гривна/ доллар. Что скажете ?
Вы так спрашиваете, как будто кто-то тут знает ответ. Кстати, раз уж зашли, хотел у Вас спросить совета, как психиатра. Представим гипотетическую ситуацию. Вы долго не заходили на форум и вот возвращаетесь и вдруг кто-то начинает называть вас загонялой, начинает спрашивать 'Ну когда же курс 31" и т.д. Вы в недоумении, так как никогда никаких прогнозов не даете и всегда это подчеркиваете. Более того, подчеркиваете, что нельзя верить никаким прогнозам - хоть от гуру, хоть не от гуру. Сначала вы в недоумении, а потом понимаете, что некто вас оболгал, приписав вам сообщения каких-то ников, которые и предсказывали высокий курс и несли еще какой-то бред. И, оказывается, что некоторые клеветнику поверили на слово и теперь предъявляют вам предъявы. Собственно, вопросы - что с точки зрения психиатрии движет: a) клеветником б) верящими клеветнику на слово И как на это все реагировать? С клеветником-то все понятно. На него пофиг. Мало ли в природе отклонений. Но он то оболгал вас перед всем форумом, а вам в этом форуме писать и общаться. И еще - что бы Вы сами сделали с таким клеветником при личной встрече?
Tolevas Тося, Вас так багато, що навіть слово вставити ніяк. Якась "балаболка" завелась. Мені вірять і читають деякі форумчани, Вам цього не знати, за що. І тому притихніть, хоч на півгодини, подихайте свіжим повітрям, бо бачу мозок ваш трохи зашкварений.
Хотелось бы узнать Ваше мнение о дальнейшем движении пары гривна/ доллар. Что скажете ?
Вы так спрашиваете, как будто кто-то тут знает ответ. Кстати, раз уж зашли, хотел у Вас спросить совета, как психиатра. Представим гипотетическую ситуацию. Вы долго не заходили на форум и вот возвращаетесь и вдруг кто-то начинает называть вас загонялой, начинает спрашивать 'Ну когда же курс 31" и т.д. Вы в недоумении, так как никогда никаких прогнозов не даете и всегда это подчеркиваете. Более того, подчеркиваете, что нельзя верить никаким прогнозам - хоть от гуру, хоть не от гуру. Сначала вы в недоумении, а потом понимаете, что некто вас оболгал, приписав вам сообщения каких-то ников, которые и предсказывали высокий курс и несли еще какой-то бред. И, оказывается, что некоторые клеветнику поверили на слово и теперь предъявляют вам предъявы. Собственно, вопросы - что с точки зрения психиатрии движет: a) клеветником б) верящими клеветнику на слово И как на это все реагировать. С клеветником-то все понятно. На него пофиг. Мало ли в природе отклонений. Но он то оболгал вас перед всем форумом, а вам в этом форуме писать и общаться.
Все дело в ПРАВДЕ, брат!
Мне бы не хотелось получить жесткое предупреждение от модераторов за флуд . Если можно , я Вам отвечу чуть позже , но не на эти выходные . Простите .
Чтобы ну совсем не позориться постараюсь косвенно поднять настроение :
..Сидят за кошерным столом евреи . Все умные , культурные , любящие своих чад. Одно чадо считающее себя умным, подходит к самому старшему и спрашивает ...дядя Боря , а чем отличаются мои папа и мама ? д.Боря говорит ему , все очень просто ! ...а какой размер ноги носит твой папа ? ..44 ,отвечает малый . А мама, какой размер ? ...38 . Ну вот видишь -разница между ног . Всем Доброй Ночи.