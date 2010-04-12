Додано: Сер 12 гру, 2018 20:44

холява написав: Tolevas





Всем Добрый Вечер.

Здоровья , Удачи .



Хотелось бы узнать Ваше мнение о дальнейшем движении пары гривна/ доллар.

Что скажете ? Всем Добрый Вечер.Здоровья , Удачи .Хотелось бы узнать Ваше мнение о дальнейшем движении пары гривна/ доллар.Что скажете ?

Вы так спрашиваете, как будто кто-то тут знает ответ.Кстати, раз уж зашли, хотел у Вас спросить совета, как психиатра.Представим гипотетическую ситуацию.Вы долго не заходили на форум и вот возвращаетесь и вдруг кто-то начинает называть вас загонялой, начинает спрашивать 'Ну когда же курс 31" и т.д. Вы в недоумении, так как никогда никаких прогнозов не даете и всегда это подчеркиваете. Более того, подчеркиваете, что нельзя верить никаким прогнозам - хоть от гуру, хоть не от гуру.Сначала вы в недоумении, а потом понимаете, что некто вас оболгал, приписав вам сообщения каких-то ников, которые и предсказывали высокий курс и несли еще какой-то бред. И, оказывается, что некоторые клеветнику поверили на слово и теперь предъявляют вам предъявы.Собственно, вопросы - что с точки зрения психиатрии движет:a) клеветникомб) верящими клеветнику на словоИ как на это все реагировать? С клеветником-то все понятно. На него пофиг. Мало ли в природе отклонений. Но он то оболгал вас перед всем форумом, а вам в этом форуме писать и общаться.И еще - что бы Вы сами сделали с таким клеветником при личной встрече?