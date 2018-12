Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

1. Нет сбережений в валюте 10% 96
2. до 20% 5% 49
3. от 20% до 50% 7% 69
4. от 50% до 75% 14% 133
5. более 75% 64% 608
Всього голосів : 955

Перес де Куэльяр написав:
Тося, Вас так багато, що навіть слово вставити ніяк. Якась "балаболка" завелась.
Мені вірять і читають деякі форумчани, Вам цього не знати, за що. І тому притихніть, хоч на півгодини, подихайте свіжим повітрям, бо бачу мозок ваш трохи зашкварений.



Я пока писал пол балкона панелями обшил. А чего добились за это время вы? А сейчас просто за Терезу переживаю. Имею интерес. Больше-то никто не переживает. За весь вечер почти никто ничего в форум не пишет. Всем на валюту пофиг. А форум-то валютный.

Мужыки не сварыться .

Не до этого сейчас.



Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?

Долярчик написав:
.... а були часи, що й Долярчика тут було дуууууууууже багато!

.... а були часи, що й Долярчика тут було дуууууууууже багато! .... а були часи, що й Долярчика тут було дуууууууууже багато!

так вас и сейчас много. Вроде и квартирку прикупили, а всё никак не угомонитесь.

так вас и сейчас много. Вроде и квартирку прикупили, а всё никак не угомонитесь.
Видать, на тёщины деньги квартирка куплена. Вот и нет покоя в душе и в сознании

ЛАД написав:
Зато у гагарина курсы всегда актуальные и легко отслеживать тенденции. А Рыбак и пр. этим не отличаются, По нескольку раз в день им курсы на сайте менять лень.

Зато у гагарина курсы всегда актуальные и легко отслеживать тенденции. А Рыбак и пр. этим не отличаются, По нескольку раз в день им курсы на сайте менять лень. Зато у гагарина курсы всегда актуальные и легко отслеживать тенденции. А Рыбак и пр. этим не отличаются, По нескольку раз в день им курсы на сайте менять лень.

Денис (пользуюсь Вашим именем, сам лично ни с кем не знаком), не менее оперативен и ставит более приятные курсы. После него Роза-Сладкий мир и Сумской рынок (я так их условно называю). Так же оперативны днем, но любят ставить ночью и на выходные расширенный спред. Кстати ДС теперь вроде по ним часто ориентируется, а не по гагарину. А, если Рыбак это money24, то он перестал менять курсы он в последние дни. До этого тоже вроде был оперативен. Денис (пользуюсь Вашим именем, сам лично ни с кем не знаком), не менее оперативен и ставит более приятные курсы. После него Роза-Сладкий мир и Сумской рынок (я так их условно называю). Так же оперативны днем, но любят ставить ночью и на выходные расширенный спред. Кстати ДС теперь вроде по ним часто ориентируется, а не по гагарину. А, если Рыбак это money24, то он перестал менять курсы он в последние дни. До этого тоже вроде был оперативен.

Денис, Рыбак, Надя - ники отсюда https://www.kharkovforum.com/forumdisplay.php?f=110 . Курсы они тоже меняют оперативно, но в реале, а на сайте обычно (часто) не меняют. У Розы курсы обычно заметно хуже и меняются зачастую непонятно как.

antikkristall

По Вашей ссылке на сайте https://obmen.kharkov.ua/ , по-моему, часто менять забывают, хотя в реале, возможно, меняют часто. Кстати, сейчас они показывают на сайте 28,00/28,10 - достаточно широко. У Розы сейчас "ночной" курс 28,02/28,05 - уже как-то удивлялся их манере часто ставить очень узкий ночной курс.



Кстати, в реале по несколько раз в день, когда надо, меняют все, а вот в инете мало кто меняет оперативно. Чем мне и нравится гагарин как индикатор. По-моему, он самый оперативный. Во всяком случае, в инете. Денис, Рыбак, Надя - ники отсюда. Курсы они тоже меняют оперативно, но в реале, а на сайте обычно (часто) не меняют. У Розы курсы обычно заметно хуже и меняются зачастую непонятно как.По Вашей ссылке на сайте, по-моему, часто менять забывают, хотя в реале, возможно, меняют часто. Кстати, сейчас они показывают на сайте 28,00/28,10 - достаточно широко. У Розы сейчас "ночной" курс 28,02/28,05 - уже как-то удивлялся их манере часто ставить очень узкий ночной курс.Кстати, в реале по несколько раз в день, когда надо, меняют все, а вот в инете мало кто меняет оперативно. Чем мне и нравится гагарин как индикатор. По-моему, он самый оперативный. Во всяком случае, в инете.



ну я потерялся, где там та Роза. Я теперь называю Розой вот это - https://obmenka.kharkov.ua/ , хотя эти вроде просто украли у нее сайт. У Розы остался сайт с курсами? Киньте ссылку. Помню главный оптовый пункт у Розы был на ЮЖД. И, ради Бога, пользуйтесь Гагариным, я его курсы уже пару лет смотрю очень редко. В первую очередь смотрю курсы Дениса.

.... а були часи, що й Долярчика тут було дуууууууууже багато! .... а були часи, що й Долярчика тут було дуууууууууже багато!





Я надеюсь , что Вы нам про доллар /гривна пару советов напишете.

Про квартиру , тещу ,ремонт и новый котлован НЕ НАДО.

Я надеюсь , что Вы нам про доллар /гривна пару советов напишете.
Про квартиру , тещу ,ремонт и новый котлован НЕ НАДО.
Очень прошу.

холява написав:
Мужыки не сварыться .
Не до этого сейчас.
Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?

Мужыки не сварыться .

Не до этого сейчас.



Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ? Мужыки не сварыться .Не до этого сейчас.Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?



думаю, до НГ максимум 28.25/30

prodigy написав:
думаю, до НГ максимум 28.25/30

могём и /50-70, как карта ляжет...

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды понизился на 9,49 коп., оказавшись на уровне 27,8081 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 12 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,700/27,725 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла до цифры 27,76/27,79 UAH/USD, реагируя на сохранившийся изрядный гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 886,9 млн. грн. к отметке 68 766,7 млн. грн., понизившийся со вторника. Это - результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Хотя регламент межбанка исключал попадание этой «бюджетной» гривни на торги межбанка, изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на текущие хозяйственные нужды, выросшие на финише года.



Таким образом, на межбанк попадала лишь обязательная для реализации там часть экспортной выручки, которую стремившиеся продать ее по более высокой цене экспортеры начали «придерживать», дав старт росту курса доллара.

Последний к 10.33 Киева поднялся до 27,77/27,79, а спустя 20 минут обосновался на отметке 27,770/27,795 UAH/USD, которую не покидал до 11.40, когда наступила вторая волна роста, поднявшая «американец» вначале к 27,80/27,84, а полдень СКВ встретила уже на цифре 27,84/27,86 UAH/USD.



Со слов непосредственных участников сессии, это «зеленое» ралли было лишено приличной ликвидности сделок – доллар по выросшему курсу приобретали лишь в случае крайней необходимости. Поэтому «американец» задержался на этой отметке до 13.40 Киева, ограничившись в этот час расширением спреда до 27,84/27,88 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими, по сути, до самого завершения сессии, «американец» на опустевшем МЕЖБАНКЕ не покидал эту цифру.



В районе отметки 27,84/27,88 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 12 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8081 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,92% с 28,0672 UAH/USD до 27,8081 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.16 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросшая гривневая ликвидность исключила «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Таким образом, упало предложение безналичного доллара.



Во-вторых, перед обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки экспортеры «придерживали» валюту, способствуя доминированию спроса и росту цен СКВ.



В-третьих, едва заметная активизация покупок доллара на МЕЖБАНКЕ немногочисленными импортерами стала следствием затянувшегося с 30 ноября снижение средневзвешенного курса «американца» с уровня 28,3909 к отметке 27,7132 UAH/USD. В течение этого времени доллар потерял 2,39%, и его цена обрела привлекательный для покупок вид.



В-четвертых, из-за выросшей гривневой ликвидности доллар было за что приобретать.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 11 декабря немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», а это, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, несмотря на выросший приток экспортной выручки из-за рубежа (обычное явление для среды), предложение СКВ на межбанке ограничилось обязательной частью.



В-третьих, на рынке наблюдалась нехватка покупателей доллара. У нерезидентов сезон репатриации дивидендов закончился на прошлой неделе, а пик активных покупок СКВ импортерами еще не наступил.



Наличный рынок в течение среды рос, реагируя на доминирование «зеленых быков» на межбанке. Курсы наличных пар доллар-гривня и евро-гривня 12-го росли, расплачиваясь за этот рост оборотами. Как известно «бычий» тренд наличного рынка редко приводит к «откровениям» на участке ликвидности.



В конечном счете представители всех рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) рапортовали о внутридневном росте цен, признавая потери в оборотах. Желающие приобрести СКВ не торопились это делать, надеясь на смену тренда и откат, а потенциальные «оферисты» валюты не спешили «сдавать валюту», рассчитывая на пролонгацию роста курса.



Интересно отметить, что дилеры наличного рынка Днепра, подняв офера наличного «американца» к полудню до 28,08 UAH/USD, к закрытию торгов понизили на 2,0 коп., стимулировав клиентские покупки. Дилеры Харькова ограничились стабильностью оферов «американца», не изменив их с полудня.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на 6,0-10,0 коп. (лидировали в росте рынки столицы и Запорожья).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 6,0-10,0 коп. (лидировал в росте рынок Запорожья), позиция «предложение» прибавила 7,0-13,0 коп. (наиболее заметно офера подорожали в Запорожье и в столице).



Полагаю, очевидное замедление роста курса наличного доллара после обеда является четким сигналом для сворачивания «бычьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня в самое ближайшее время. Основанием для подобных ожиданий, кроме курсовых хроник наличного рынка, является предфинишная динамичная коррекция 2американца» на межбанке, сопровождаемая нулевыми, по сути, оборотами, а также природа случившегося в среду «переворота» на межбанке, где «к власти» пришли «зеленые быки». Как мы указали выше, главной причиной роста средневзвешенного курса безналичного доллара стал не агрессивный спрос на доллар, а банальная нехватка его предложения со стороны экспортеров, получивших от регулятора гривневую ликвидность, в комплекте с наблюдавшимися спекулятивными «придержками» СКВ.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 декабря в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 12 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром роста цен безналичного «американца».



Кроме того, в некотором росте цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранилась «приподнятость» по состоянию на полдень долларовых цен, однако, для большего стимулирования клиентских покупок наши дилеры немного понизили офера. Установившаяся с полудня стабильность в безналичной паре доллар-гривня на торгах валютного межбанка позволила это сделать.



Тем не менее, в течение среды курс доллара и евро в оптовом сегменте неформального наличного рынка Днепра вырос, констатировав «бычий» тренд в этих валютных парах. В свою очередь присутствие «быков» на рынке отнюдь не способствует его ликвидности.



Обороты в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра заслужили «четверку с минусом», едва заметно понизив показатели предыдущей сессии.



В течение 12 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера стали выше на 6,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0-10,0 коп., офера прибавили 7,0-9,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,00/28,06 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за случившегося утром роста цен безналичного «американца».



Кроме того, рост цен был необходим мероприятиям по выравнивании спроса и предложения.



Около 12.20 в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Восходящий тренд утренних цен сопровождался равновесной торговлей. Обороты низкие.



После обеда на местном рынке оптовики для стимулирования клиентских покупок доллара на 2,0 коп. дисконтировали его офера, одновременно балансируя спрос и предложение.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня в оптовом сегменте наличного рынка Днепра баланс спрос/предложение. Однако, как это наблюдалось и ранее, итоговое равновесие покупок и продаж отнюдь не гарантировали бонусы на участке ликвидности: обороты, заслужив от «неформалов» днепровского опта «тройку с плюсом», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.



Оптовики Днепра винят в некотором регрессе ликвидности случившийся в среду снегопад, немного осложнивший работу транспорта, а также «бычий» тренд пар доллар-гривня и евро-гривня.



На протяжении 12 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера стали выше на 6,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0-10,0 коп., офера прибавили 7,0-9,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 декабря уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фон пятнадцатикопеечного повышений оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0-15,0 коп, офера прибавили столько же.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 12-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. Особенно заметно это было после обеда, когда сжатие спреда цен наличного доллара сопровождалось стабильностью евро.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 12-го почти не интересовал клиентов. Интерес к евро не сумело реанимировать стартовавшее с 14.30 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшее евро выше цифры $1,1374, где, впрочем, он не задержался, просев к $1,1365.



Как мы указывали в более ранних обзорах, эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов. Добавим, несколько забегая вперед, что, как это было на мировом рынке forex неоднократно, евро после 14.30 Киева буквально «за уши» вверх вытянул укрепившийся немногим ранее фунт.



Меж тем высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1331 к $1,1365 прибавив теряв в течение этого промежутка времени заметные «скромные» 34 пункта.



Полагаю, наши дилеры, приподняв обе позиции наличного евро в течение среды в большей степени отреагировали на подорожание наличного «американца», проигнорировав случившееся под занавес торгов среды ралли пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1317, пара евро-доллар у же с 03.00 Киева выросла, оказавшись в рамках валютного коридора $1,1320-1,1332, который не покидала до 12.00, приподнявшись в этот час в район цифры $1,1332, относительно которой продолжала совершать разнополярные низкоамплитудные колебания до 14.30 Киева, часа, когда стартовало заметное укрепление фунта, «по-джентльменски» взявшего «на буксир» европейскую валюту и потянув ее вверх, до отметки $1,1375 по состоянию на 17.30 Киева. Мягкая коррекция вернула пару в район отметки $1,1365.



В дальнейшем пара евро-доллар еже один раз пыталась вырваться вверх, «организовав» около 20.00 «шип» прикоснувшийся к $1,1380. Однако вернувшись к $1,1361, пара евро-доллар до 21.10 Киева не покидала этой отметки…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США демонстрирует слабые изменения к евро и иене в ходе торгов на европейской сессии рынка forex в среду, тогда как фунт дорожает на новостях, касающихся голосования о доверии к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.



Курс евро к доллару составил в 14.35 Киева $1,1351 по сравнению с $1,1317 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится в районе ¥128,69 по сравнению со ¥128,31 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥113,37 против ¥113,38 во вторник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается менее чем на 0,1%.



Тем временем фунт растет к евро на 0,5%, до £0,795 за евро, и поднимается на 0,65% к доллару, до $1,2575 за фунт.



Как сообщают СМИ, более 100 членов британского парламента, представляющих Консервативную партию, пообещали поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на голосовании о доверии, которое состоится примерно в 20.00-22.00 Киева в среду.



Британскому премьеру понадобится 158 голосов, то есть простое большинство плюс один голос, чтобы сохранить лидерство в партии. В случае победы Т.Мэй получит иммунитет на один год, и ей нельзя будет выражать недоверие. Если Т.Мэй не наберет необходимого количества голосов, то глава комитета 1922 Грэм Брэйди, проконсультировавшись с премьером, назначит дату первого раунда выборов нового лидера партии.



Ранее Т.Мэй выступила с обращением, в ходе которого она заявила, что намерена выстоять в голосовании, и предупредила о негативных последствиях смены лидера партии для Великобритании в период Brexit.



Также валютный рынок реагирует на новость о том, что Китай выразил готовность снизить пошлины на американские автомобили с 40% до 15%.

Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовали министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Такие меры Пекина могут стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.



Курс пары фунт-доллар, меж тем, вырос с отметки $1,2476 до $1,2604 по состоянию на 15.00 Киева.



В течение дня стало известно, что Консервативная партия Великобритании инициировала проведение голосования о доверии своему лидеру, премьер-министру Мэй. Результаты голосования станут известны около 21.00 Гринвича (23.00 Киева). Однако уже 158 парламентариев от Консервативной партии публично высказали Мэй свою поддержку, против высказались только 33. Курс фунта растет на фоне этих событий.



Курс пары евро-фунт опустился с отметки £0,9067 до £0,9004. Если Мэй по результатам голосования получит поддержку, то это значит, что следующие двенадцать месяцев ее нахождение на посту лидера не будет подвергаться сомнению.



Кроме того, Мэй заявила, что проведение внеочередных парламентских выборов в нынешний момент не соответствует национальным интересам страны.



Курс пары евро-доллар после подъема с отметки $1,1317 до $1,1363 скорректировался к уровню $1,1340.

Давление на курс евро оказало сообщение из канцелярии итальянского правительства о том, что она не может подтвердить тот факт, что целевой отметкой для дефицита бюджета страны является уровень 2,0%.



Спустя 3,5 часа курс пары фунт-доллар корректируется после достижения минимального уровня с апреля 2017 года ниже отметки $1,2480. Курс в среду вырос более чем на 190 пунктов. Внимание инвесторов направлено на голосование в парламенте о доверии премьер-министру Великобритании Мэй. Ожидается, что парламентарии ее поддержат. Большое значение может иметь разница в количестве голосов «за» и «против».



Тайное голосование пройдет в Палате представителей между 20.00 и 22.00, результаты будут известны в 23.00 Киева.



Поддержку курсу евро, который около 18.30 Киева вырос к $1,1365, оказывает заявление агентства Bloomberg о том, что Италия предоставит пересмотренный проект бюджета правительства с меньшим уровнем долга.



Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,030 пункта до уровня 2,900%. Сегодняшние данные об уровне инфляции в США увеличивают вероятность повышения ставки на декабрьском заседании Комитета открытого рынка.



Согласно данным Wall Street Journal, власти Китая могут изменить политику в сфере промышленности, что облегчит доступ иностранным компаниям на китайский рынок.



Меж тем, вопреки нашим ожиданиям, изложенным в более раннем обзоре, локальная тенденция на падение доллара, начатая на прошлой неделе после публикации слабых данных по рынку труда в США и значительного снижения рыночных ожиданий в отношении повышений ставки ФРС, радикального продолжения не получила.



Хотя технически в пятницу пара евро-доллар безусловно вышла вверх из сходящегося треугольника, наблюдавшегося на паре с начала ноября, выше, чем до отметки $1,1440 утром в понедельник пара подняться не смогла.



В понедельник и вторник пара показала заметное падение без значимых поводов, вплоть до $1,1305 к вечеру вторника.



Конечно, если «притягивать за уши» объяснения, то их безусловно можно найти. Например, причиной падения евро в понедельник называют отмену премьер-министром Великобритании Терезой Мэй голосования по соглашению с ЕС по Brexit, назначенного на 11 декабря. На этом сильно провалилась пара фунт-доллар и утянула за собой вниз пару евро-доллар.



Но уже несколько недель было понятно, что у Мэй в Палате Общин нет достаточно голосов, чтобы провести сделку с ЕС, поэтому такая реакция рынка выглядит странной.

А падение пары евро-доллар во вторник выглядело еще менее логичным.



Профильные гуру наперебой пишут о том, что доллар вырос, поскольку данные по индексам цен производителей в США во вторник показали больший рост инфляции, чем ожидалось. Полагаю, де-факто реакции на данные не было вовсе.

Пишут также о том, что евро упал из-за падения доходности германских бондов.



Действительно, доходности облигаций Германии пребывают близко к минимумам года, по 10-летним доходность в моменте составляет 0,235%. Однако, де-факто доходности по этим бумагам находятся вот уже несколько дней в «боковике» и никаких выдающихся движений во вторник вообще не показали.



Думается, вышло так, что вместо ожидаемого нами «похода за стопами» выше отметки $1,145, крупные игроки, видимо, просто использовали образовавшуюся явную фундаментальную и техническую слабость доллара для того, чтобы продать больше евро.

Кстати, для евро это очень негативный сигнал, намекающий о том, что выход из «боковика» вниз уже рядом.



Пока же, до заседания ФРС, пара, видимо, останется в диапазоне $1,125-1,140

Из опыта прежних лет известно, что если за неделю до важного события прорыва из диапазона не произошло, пара остается внутри диапазона.



Думается, пара евро-доллар встретит заседание ФРС 19 декабря где-то в середине этого диапазона, в районе отметки $1,1355. А до этого момента рынок покажет еще некоторую волатильность.



В частности, в среду были уже реализованные шансы на коррекцию прошедшего в понедельник и вторник падения, рост вплоть до $1,1380 от минимумов $1,1330.



А в четверг евро может попасть под давление по результатам заседания ЕЦБ, пара может ненадолго опуститься ниже отметки $1,13. На следующей же неделе рыночная активность, скорее всего, вообще будет минимальной, пара будет топтаться на месте в ожидании итогов заседания FOMC Федрезерва США.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне пятнадцатикопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды по обеим позициям.



Торги рублем 12 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку с плюсом», несколько понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 10,0-15,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Как и предполагалось, разворот тренда на рынке безналичного доллара отечественного валютного межбанка состоялся немного раньше – уже в среду, не выдержав изрядного давления разбухшего гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, курс доллара начал расти. Вначале на межбанке, а затем и на наличном рынке.



Повторимся еще раз: своим ростом безналичный «американец» с одной стороны обязан выросшей гривневой ликвидности, сформированный двумя мероприятиями киевских финансовых властей (погашением Нацбанком своих депозитных сертификатов, размещение который состоялось в пятницу, на астрономическую сумму, превысившую 18,0 млрд. грн., а также изрядных субвенций, выплаченных Казначейством на здравоохранение и образование).



Последнее, согласно регламенту, не могло принимать участие в торгах межбанка. А вот гривня от депосертификатов, пополнив «закрома» экспортеров, заметно понизила уровень их продаж СКВ ради нацвалюты на текущие нужды, список которых на излете года довольно широкий.



Во-вторых, из-за сложившейся обстановки с гривневой ликвидностью, на межбанке 12-го присутствовали сколь-нибудь значимые предложения СКВ из части экспортной выручки, которая подлежала обязательной продаже. Понятно, что экспортерам хотелось подороже реализовать эти 50% внешнего выторга, и они стали «придерживать» валюту, формируя на межбанке доминирование спроса и закономерное в этих случаях подорожание СКВ.



Рынок развернул свой тренд, однако этот процесс был лишен «надрыва». С одной стороны потому, что время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, с другой, нерезиденты завершили свой сезон репатриации дивидендов раньше, воспользовавшись нисходящим трендом «зеленого» безнала и скупившись, не изменив настроение на межбанке.



Полагаю, рынок достаточно быстро «переварит» эту выросшую гривневую ликвидность из-за внушительных расходов корпораций на исходе года. Существует реальная вероятность скорой остановки текущего «бычьего» тренда в паре доллар-гривня на приподнявшихся немного долларовых ценах. «Базовым» основанием для подобных ожиданий является «анатомия» случившегося в среду роста курса безналичного «американца», основную роль в котором сыграло стремление спекулятивно настроенных экспортеров получить максимальную прибыль от своих «обязательных» продаж СКВ, а не агрессивный спрос на доллар.



Рост курса наличного доллара тоже вряд ли затянется в связи с выросшими перед новогодним застольем гривневыми расходами обывателей на подарочки, продукты и напитки, сопровождаясь ростом оферов наличной валюты для этого проекта.



Таким образом, можно считать, что затянувшаяся с 30 ноября коррекция безналичного доллара наконец-то сменилась ростом, оказавшись «подарком» для клиентов наличного рынка, которым вскоре предстоит расставание с долларовыми «заначками» на новогодние и рождественские расходы.



Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок
дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69451 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4446 раз. Подякували: 8028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 21:39

На прошлой неделе было падение на 5%

То же самое падение было и на стальной лом.



Ну это на Лондонской бирже металлов.

https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Stee ... tabIndex=0



такая же динамика и по стальному индексу на NYSE , за год -15%

За год стальная арматура подешевела на 15%
То же самое падение было и на стальной лом.
Ну это на Лондонской бирже металлов.
https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Stee ... tabIndex=0
такая же динамика и по стальному индексу на NYSE , за год -15%
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

могём и /50-70, как карта ляжет... могём и /50-70, как карта ляжет...



не старайтесь, все равно точнее экспертов не предскажете: "до Нового Года курс доллара к гривне не выйдет за пределы коридора 25 - 30 грн за доллар".

