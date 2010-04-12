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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7126712771287129

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:44

  prodigy написав:
  холява написав:Tolevas
Мужыки не сварыться .
Не до этого сейчас.

Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?


думаю, до НГ максимум 28.25/30



Не со всем согласен.
Так цены поднялись , импортеры выбрали валюты выше нормы (учитывая дисбаланс экспорт/импорт).Завезли товар ,продали ,ушли в кеш .
Искусственно удерживаемый курс.
Может кто то встретился с "Богами"и они сказали , что мы Вам все прощаем ?
Так кто простит тааааакой долг ?
За последующие годы должны 10 миллиардов долларов выплатить.
Да и еще такие огромные расходы на войну.
Страшно мне.
холява
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:48

  antikkristall написав:Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день


Вот эти две имеют одного и того же хозяина. По крайней мере, курс всегда абсолютно одинаков и дизайн сайтов отличается фактически только цветом -
ул. Кооперативная 6/8 (за магазином "Сладкий Мир") - http://obmenka.kharkov.ua
ул. Культуры 8 (Сумской рынок) парковка - http://obmen.kharkov.ua/
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:48

  Tolevas написав:ну я потерялся, где там та Роза. Я теперь называю Розой вот это - https://obmenka.kharkov.ua/, хотя эти вроде просто украли у нее сайт. У Розы остался сайт с курсами? Киньте ссылку. Помню главный оптовый пункт у Розы был на ЮЖД. И, ради Бога, пользуйтесь Гагариным, я его курсы уже пару лет смотрю очень редко. В первую очередь смотрю курсы Дениса.

Простопоменяйте местами :)
kharkov.obmenka.ua
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:51

  холява написав:За последующие годы должны 10 миллиардов долларов выплатить.
Да и еще такие огромные расходы на войну.
Страшно мне.

Значит опять летом сходим на 26,это классика :D
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

  Gumanoid написав:kharkov.obmenka.ua


Ага, спасибо, за потеряшку. Пункт, что на Павловской 2 по этим ценам работает? Или только по звонку? Помню, что раньше там розница была, а опт на ЮЖД и как-то подозрительно они к людям с улицы относились.
Tolevas
 
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