холява написав:Tolevas Мужыки не сварыться . Не до этого сейчас.
Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?
думаю, до НГ максимум 28.25/30
Не со всем согласен. Так цены поднялись , импортеры выбрали валюты выше нормы (учитывая дисбаланс экспорт/импорт).Завезли товар ,продали ,ушли в кеш . Искусственно удерживаемый курс. Может кто то встретился с "Богами"и они сказали , что мы Вам все прощаем ? Так кто простит тааааакой долг ? За последующие годы должны 10 миллиардов долларов выплатить. Да и еще такие огромные расходы на войну. Страшно мне.
antikkristall написав:Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день
Вот эти две имеют одного и того же хозяина. По крайней мере, курс всегда абсолютно одинаков и дизайн сайтов отличается фактически только цветом - ул. Кооперативная 6/8 (за магазином "Сладкий Мир") - http://obmenka.kharkov.ua ул. Культуры 8 (Сумской рынок) парковка - http://obmen.kharkov.ua/
Tolevas написав:ну я потерялся, где там та Роза. Я теперь называю Розой вот это - https://obmenka.kharkov.ua/, хотя эти вроде просто украли у нее сайт. У Розы остался сайт с курсами? Киньте ссылку. Помню главный оптовый пункт у Розы был на ЮЖД. И, ради Бога, пользуйтесь Гагариным, я его курсы уже пару лет смотрю очень редко. В первую очередь смотрю курсы Дениса.
Ага, спасибо, за потеряшку. Пункт, что на Павловской 2 по этим ценам работает? Или только по звонку? Помню, что раньше там розница была, а опт на ЮЖД и как-то подозрительно они к людям с улицы относились.