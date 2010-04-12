холява написав:Tolevas Мужыки не сварыться . Не до этого сейчас.
Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?
думаю, до НГ максимум 28.25/30
Не со всем согласен. Так цены поднялись , импортеры выбрали валюты выше нормы (учитывая дисбаланс экспорт/импорт).Завезли товар ,продали ,ушли в кеш . Искусственно удерживаемый курс. Может кто то встретился с "Богами"и они сказали , что мы Вам все прощаем ? Так кто простит тааааакой долг ? За последующие годы должны 10 миллиардов долларов выплатить. Да и еще такие огромные расходы на войну. Страшно мне.
antikkristall написав:Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день
Вот эти две имеют одного и того же хозяина. По крайней мере, курс всегда абсолютно одинаков и дизайн сайтов отличается фактически только цветом - ул. Кооперативная 6/8 (за магазином "Сладкий Мир") - http://obmenka.kharkov.ua ул. Культуры 8 (Сумской рынок) парковка - http://obmen.kharkov.ua/
Tolevas написав:ну я потерялся, где там та Роза. Я теперь называю Розой вот это - https://obmenka.kharkov.ua/, хотя эти вроде просто украли у нее сайт. У Розы остался сайт с курсами? Киньте ссылку. Помню главный оптовый пункт у Розы был на ЮЖД. И, ради Бога, пользуйтесь Гагариным, я его курсы уже пару лет смотрю очень редко. В первую очередь смотрю курсы Дениса.
Ага, спасибо, за потеряшку. Пункт, что на Павловской 2 по этим ценам работает? Или только по звонку? Помню, что раньше там розница была, а опт на ЮЖД и как-то подозрительно они к людям с улицы относились. А, я даже вспомнил почему я их вычеркнул - у них надо было регистрироваться на сайте чуть ли не с паспортом. Да ну нафиг!
Хотелось бы узнать Ваше мнение о дальнейшем движении пары гривна/ доллар. Что скажете ?
Добрий вечір пан холява. Ви писали, начебто для зберігання доляри відкупили, чи є бажання спекульнути? Під вечір на МБ трохи знизились і з"явились сумніви в продовженні руху вгору? А навіщо зараз Регулятору гальмувати зростання, якщо воно продовжиться. Ринок себе протестив два тижня тому і загрози якогось колапсу немає, якщо це гравці зрозуміють, то спекулюючи для заробітку штовхатимуть далі, чому б і ні. ДС не відповів на моє запитання вдень, чи не припускає ДС повільне зростання доляра тижня на два? І там я перерахував деякі фактори для цього. Особисто чекаю продовження до НР з зупинками, далі буде видніше.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 12 гру, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Могем. Я сегодня не успел взять в Газе па'85 - пока кассир считала гривню подняли курс. Пришлось брать па'95. А шо робить! Думаю, ростик будет но не так чтоб прям АЖ, разве форс мажор какой-нибудь... На след. неделе можем и припасть к 19-20-му.