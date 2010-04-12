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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:50
40 -я минута Шахтер-Олимпик,
В секторе с фанами Шахтера ,человек с флагом Украины и надписью Ахтырка ,среди голых тел .
Не верю своим глазам !
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холява
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:51
Senkiv написав:
що чути по Терезі?*Відправлено з Чату
Голосование по доверию Терезе Мэй: 231 - доверяют, 86 - не доверяют.
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edvardd
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:58
edvardd написав:
Голосование по доверию Терезе Мэй: 231 - доверяют, 86 - не доверяют.
спасибо.*Відправлено з Чату
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Senkiv
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:58
холява написав:
с...надписью Ахтырка ,среди голых тел .
а что, кто-то сомневался, что он сексуальный извращенец?
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Tolevas
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:59
edvardd написав: Senkiv написав:
що чути по Терезі?*Відправлено з Чату
Голосование по доверию Терезе Мэй: 231 - доверяют, 86 - не доверяют.
вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК?
И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву".
Сейчас будет весело!
Востаннє редагувалось Tolevas
в Сер 12 гру, 2018 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:02
Tolevas написав: холява написав:
с...надписью Ахтырка ,среди голых тел .
а что, кто-то сомневался, что он сексуальный извращенец?
Врятли ,попробуйте голым постоять на нуле градусов и с мокрым снегом.
45 минут.
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холява
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:02
asti
та имхо будет 29, если не до нг то после. возможно недолго и петя стукнет кулаком, ну просится подскок...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:04
холява написав: Tolevas написав: холява написав:
с...надписью Ахтырка ,среди голых тел .
а что, кто-то сомневался, что он сексуальный извращенец?
Врятли ,попробуйте голым постоять на нуле градусов и с мокрым снегом.
45 минут.
зависит от количества выпитого, а потом воспаление легких.
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Tolevas
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:07
Как-то странно фунт себя ведет. На известии о доверии Мэй фунт пошел вниз. Как так? Может не ожидалось такое количество голосов "против"? В плане опасений относительно дальнейших голосований по Брекзиту.
Кстати, Новая Газета дает совсем другие цифры:
"В ее поддержку проголосовали 200 депутатов-консерваторов, против — 117 человек."
Сумма совпадает - 317. Где правда?
Востаннє редагувалось Tolevas
в Сер 12 гру, 2018 23:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:15
Tolevas написав:
вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК? И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву". Сейчас будет весело!
а чому він вниз, якщо Терезці довіряють?
Дивно....*Відправлено з Чату
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Senkiv
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