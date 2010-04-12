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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7128712971307131>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

40 -я минута Шахтер-Олимпик,
В секторе с фанами Шахтера ,человек с флагом Украины и надписью Ахтырка ,среди голых тел .


Не верю своим глазам !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:51

  Senkiv написав:що чути по Терезі?

*Відправлено з Чату

Голосование по доверию Терезе Мэй: 231 - доверяют, 86 - не доверяют.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:58

  edvardd написав:Голосование по доверию Терезе Мэй: 231 - доверяют, 86 - не доверяют.

спасибо.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:58

  холява написав:с...надписью Ахтырка ,среди голых тел .

а что, кто-то сомневался, что он сексуальный извращенец?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:59

  edvardd написав:
  Senkiv написав:що чути по Терезі?

*Відправлено з Чату

Голосование по доверию Терезе Мэй: 231 - доверяют, 86 - не доверяют.


вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК?
И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву".
Сейчас будет весело!
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 12 гру, 2018 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:02

  Tolevas написав:
  холява написав:с...надписью Ахтырка ,среди голых тел .

а что, кто-то сомневался, что он сексуальный извращенец?


Врятли ,попробуйте голым постоять на нуле градусов и с мокрым снегом.
45 минут.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:02

asti
та имхо будет 29, если не до нг то после. возможно недолго и петя стукнет кулаком, ну просится подскок...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:04

  холява написав:
  Tolevas написав:
  холява написав:с...надписью Ахтырка ,среди голых тел .

а что, кто-то сомневался, что он сексуальный извращенец?


Врятли ,попробуйте голым постоять на нуле градусов и с мокрым снегом.
45 минут.


зависит от количества выпитого, а потом воспаление легких.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:07

Как-то странно фунт себя ведет. На известии о доверии Мэй фунт пошел вниз. Как так? Может не ожидалось такое количество голосов "против"? В плане опасений относительно дальнейших голосований по Брекзиту.
Кстати, Новая Газета дает совсем другие цифры:
"В ее поддержку проголосовали 200 депутатов-консерваторов, против — 117 человек."
Сумма совпадает - 317. Где правда?
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 12 гру, 2018 23:16, всього редагувалось 2 разів.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:15

  Tolevas написав:вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК? И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву". Сейчас будет весело!

а чому він вниз, якщо Терезці довіряють?
Дивно....

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