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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:18
Senkiv написав: Tolevas написав:
вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК? И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву". Сейчас будет весело!
а чому він вниз, якщо Терезці довіряють?
Дивно....*Відправлено з Чату
вот и я удивляюсь. Может неприятно удивило количество голосов против. Мол поддержка у нее не ахти, а тут вопрос Брекзита. А "иксперты" ванговали, что как только выкажут доверие, то фунт сразу на 1,29 уйдет. Ох уж мне эти "иксперты".
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Tolevas
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