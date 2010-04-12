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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7128712971307131

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:27

  Tolevas написав:вот и я удивляюсь. Может неприятно удивило количество голосов против. Мол поддержка у нее не ахти, а тут вопрос Брекзита. А "иксперты" ванговали, что как только выкажут доверие, то фунт сразу на 1,29 уйдет. Ох уж мне эти "иксперты".

икспердов слушать- можна без денег остаться!

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:28

  Senkiv написав:
  Tolevas написав:вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК? И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву". Сейчас будет весело!

а чому він вниз, якщо Терезці довіряють?
Дивно....

*Відправлено з Чату

новые данные - В поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса но результат тотже...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:48

  edvardd написав:
  Senkiv написав:
  Tolevas написав:вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК? И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву". Сейчас будет весело!

а чому він вниз, якщо Терезці довіряють?
Дивно....

*Відправлено з Чату

новые данные - В поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса но результат тотже...


Это было как бы внутрипартийное голосование 317 членов палаты общин от консервативной партии по вопросу доверия.
А там еще в палате общин 262 лейбориста и еще другие, всего 650 законодателей.
В целом получается, что на решающее общее голосование у Мэй ситуация непростая.
Не знаю, как у них там с партийной дисциплиной при голосовании.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:03

Адам Смит
@_Smithchenko
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9h
Денежная база в ноябре заметно выросла (на 2%), что связано с выкупом НБУ (за эмиссионные гривни) "лишней" на межбанке валюты ($206 млн "чистыми").
Рост денежной базы за год - 14%, поэтому я бы рекомендовал не расслабляться под впечатлением последних чудес на межбанке
https://pbs.twimg.com/media/DuNvJ3GXcAQ ... name=small

Адам Смит
@_Smithchenko
·
5h
Обращаю внимание, что рост денежной базы в ноябре на 1,9% - это вам не халям-балям, а условные 40-50 копеек к условно-равновесному курсу.
И всё идет к тому, что декабрь тоже будет непростой в этом плане...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:36

К утру может туман развеется. Пока что голосовали, что не голосовали, курс фунта на том же уровне, что и до результатов. Ну может все и так предполагали результат, поэтому курс еще до голосования подрос и уже учитывал положительный результат. Ну и на том спасибо.
Tolevas
 
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