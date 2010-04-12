икспердов слушать- можна без денег остаться!
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:27
икспердов слушать- можна без денег остаться!
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:28
новые данные - В поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса но результат тотже...
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:48
Это было как бы внутрипартийное голосование 317 членов палаты общин от консервативной партии по вопросу доверия.
А там еще в палате общин 262 лейбориста и еще другие, всего 650 законодателей.
В целом получается, что на решающее общее голосование у Мэй ситуация непростая.
Не знаю, как у них там с партийной дисциплиной при голосовании.
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:03
Адам Смит
@_Smithchenko
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9h
Денежная база в ноябре заметно выросла (на 2%), что связано с выкупом НБУ (за эмиссионные гривни) "лишней" на межбанке валюты ($206 млн "чистыми").
Рост денежной базы за год - 14%, поэтому я бы рекомендовал не расслабляться под впечатлением последних чудес на межбанке
Адам Смит
@_Smithchenko
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5h
Обращаю внимание, что рост денежной базы в ноябре на 1,9% - это вам не халям-балям, а условные 40-50 копеек к условно-равновесному курсу.
И всё идет к тому, что декабрь тоже будет непростой в этом плане...
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:36
К утру может туман развеется. Пока что голосовали, что не голосовали, курс фунта на том же уровне, что и до результатов. Ну может все и так предполагали результат, поэтому курс еще до голосования подрос и уже учитывал положительный результат. Ну и на том спасибо.
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