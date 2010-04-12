В Баку самая настоящая «золотая лихорадка»

Гюльнар Алиева 10 декабря 2018, 14:28В азербайджанской столице усиленно муссируются слухи, что в начале наступающего года повысятся цены на некоторые товары и услуги, а главное - на золото. Вездесущая молва уже сказалась на столичном рынке драгоценных металлов – изделия из золота сразу подскочили в цене. И не безосновательно: эксперты авторитетных международных финансовых организаций утверждают, что стоимость драгоценных металлов вскоре повысится во всем мире.Так, ценовой скачок на золото с наступлением 2019-го предвещает Барт Мелек - менеджер по торговой стратегии одной из крупнейших финансовых организаций Канады TD Securities. По его прогнозам, цены начнут расти с последнего квартала 2018 года и за год составят 1375 долларов за унцию.Сейчас унция золота стоит в среднем 1 295 долларов. Ожидается, что из-за, казалось бы, положительных факторов – прекращения отрицательного влияния подорожания доллара, устранения неопределенности в мировой торговле и наступления политической стабильности в Италии, золото, которое с 2011 года подешевело на 5%, в последнем квартале 2019 года может достичь цены 1400 долларов за унцию. По мнению того же канадского эксперта, в 2019 году доллар относительно ослабнет.А как обстоят дела на бакинском рынке золота? Что говорят продавцы о предполагаемом в скором времени подорожании золота и других драгметаллов? Чтобы составить достоверную картину происходящего, корреспондент haqqin.az отправилась в универмаг «Москва», специализирующийся на торговле ювелирными изделиями.Читать тут: