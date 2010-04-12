Tolevas написав:вот и я удивляюсь. Может неприятно удивило количество голосов против. Мол поддержка у нее не ахти, а тут вопрос Брекзита. А "иксперты" ванговали, что как только выкажут доверие, то фунт сразу на 1,29 уйдет. Ох уж мне эти "иксперты".
новые данные - В поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса но результат тотже...
Это было как бы внутрипартийное голосование 317 членов палаты общин от консервативной партии по вопросу доверия. А там еще в палате общин 262 лейбориста и еще другие, всего 650 законодателей. В целом получается, что на решающее общее голосование у Мэй ситуация непростая. Не знаю, как у них там с партийной дисциплиной при голосовании.
Адам Смит @_Smithchenko · 9h Денежная база в ноябре заметно выросла (на 2%), что связано с выкупом НБУ (за эмиссионные гривни) "лишней" на межбанке валюты ($206 млн "чистыми"). Рост денежной базы за год - 14%, поэтому я бы рекомендовал не расслабляться под впечатлением последних чудес на межбанке https://pbs.twimg.com/media/DuNvJ3GXcAQ ... name=small
Адам Смит @_Smithchenko · 5h Обращаю внимание, что рост денежной базы в ноябре на 1,9% - это вам не халям-балям, а условные 40-50 копеек к условно-равновесному курсу. И всё идет к тому, что декабрь тоже будет непростой в этом плане...
К утру может туман развеется. Пока что голосовали, что не голосовали, курс фунта на том же уровне, что и до результатов. Ну может все и так предполагали результат, поэтому курс еще до голосования подрос и уже учитывал положительный результат. Ну и на том спасибо.
Охотно верю. Для достойной жизни интеллигентной современной семьи, члены которой постоянно поглощены работой, образованием, развитием и желанием жить в комфорте. И у которой появилась такая прекрасная возможность, благодаря уму, трудолюбию, характеру и везению ... Значит в этой стране есть ниши, есть возможности. Надо только дерзать. А вы насыпались на Дэна, что он тратит (?) $4 тыщи ... И это наверно без слуг и путешествий ... И парите тут про помойки и что оливье досыта для нас нынче не подъемно. Вот планка. Вот стандарт. Главное поставить себе цель. Мысль материальна, когда позитивна и добра. Шануймося.
В месяц мы тратим $10 000. Этого хватает, чтобы комфортно жить. Если считать путешествия, наверное, $15 000. Мы путешествуем четыре раза в год во время школьных каникул. Но не шикуем.
Марина Авдеева
Возраст: 40 лет
Место рождения: Омск, Россия
Страна проживания: Украина
Сфера деятельности: страхование. В страховом бизнесе - 18 лет.
На данный момент - заместитель председателя правления и член правления СК Арсенал Страхование. CEO Arsenal Assistant и Arsenal-on-line.
С 2011 года - член Advisory Board Международного Института Бизнеса (Киев).
Семья: замужем за главой правления Арсенал Страхование Сергеем Авдеевым, воспитывает двоих детей
Этот праздник скоро будет и на остальных улицах мира. Особенно радостно на нем будет держателям серебра. Особенно тем, кто готовился к нему заблаговременно. А потом наступит эра меди. Медь. Золото. Серебро.
В Баку самая настоящая «золотая лихорадка»
Гюльнар Алиева 10 декабря 2018, 14:28
В азербайджанской столице усиленно муссируются слухи, что в начале наступающего года повысятся цены на некоторые товары и услуги, а главное - на золото. Вездесущая молва уже сказалась на столичном рынке драгоценных металлов – изделия из золота сразу подскочили в цене. И не безосновательно: эксперты авторитетных международных финансовых организаций утверждают, что стоимость драгоценных металлов вскоре повысится во всем мире.
Так, ценовой скачок на золото с наступлением 2019-го предвещает Барт Мелек - менеджер по торговой стратегии одной из крупнейших финансовых организаций Канады TD Securities. По его прогнозам, цены начнут расти с последнего квартала 2018 года и за год составят 1375 долларов за унцию.
Сейчас унция золота стоит в среднем 1 295 долларов. Ожидается, что из-за, казалось бы, положительных факторов – прекращения отрицательного влияния подорожания доллара, устранения неопределенности в мировой торговле и наступления политической стабильности в Италии, золото, которое с 2011 года подешевело на 5%, в последнем квартале 2019 года может достичь цены 1400 долларов за унцию. По мнению того же канадского эксперта, в 2019 году доллар относительно ослабнет.
А как обстоят дела на бакинском рынке золота? Что говорят продавцы о предполагаемом в скором времени подорожании золота и других драгметаллов? Чтобы составить достоверную картину происходящего, корреспондент haqqin.az отправилась в универмаг «Москва», специализирующийся на торговле ювелирными изделиями.