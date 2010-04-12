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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7128712971307131

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:27

  Tolevas написав:вот и я удивляюсь. Может неприятно удивило количество голосов против. Мол поддержка у нее не ахти, а тут вопрос Брекзита. А "иксперты" ванговали, что как только выкажут доверие, то фунт сразу на 1,29 уйдет. Ох уж мне эти "иксперты".

икспердов слушать- можна без денег остаться!

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:28

  Senkiv написав:
  Tolevas написав:вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК? И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву". Сейчас будет весело!

а чому він вниз, якщо Терезці довіряють?
Дивно....

*Відправлено з Чату

новые данные - В поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса но результат тотже...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:48

  edvardd написав:
  Senkiv написав:
  Tolevas написав:вроде ей 158 хватало. Т.е. все ОК? И сразу пошла ракета! И камнем вниз (сработали стопы?). Начались "полеты во сне и наяву". Сейчас будет весело!

а чому він вниз, якщо Терезці довіряють?
Дивно....

*Відправлено з Чату

новые данные - В поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса но результат тотже...


Это было как бы внутрипартийное голосование 317 членов палаты общин от консервативной партии по вопросу доверия.
А там еще в палате общин 262 лейбориста и еще другие, всего 650 законодателей.
В целом получается, что на решающее общее голосование у Мэй ситуация непростая.
Не знаю, как у них там с партийной дисциплиной при голосовании.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:03

Адам Смит
@_Smithchenko
·
9h
Денежная база в ноябре заметно выросла (на 2%), что связано с выкупом НБУ (за эмиссионные гривни) "лишней" на межбанке валюты ($206 млн "чистыми").
Рост денежной базы за год - 14%, поэтому я бы рекомендовал не расслабляться под впечатлением последних чудес на межбанке
https://pbs.twimg.com/media/DuNvJ3GXcAQ ... name=small

Адам Смит
@_Smithchenko
·
5h
Обращаю внимание, что рост денежной базы в ноябре на 1,9% - это вам не халям-балям, а условные 40-50 копеек к условно-равновесному курсу.
И всё идет к тому, что декабрь тоже будет непростой в этом плане...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:36

К утру может туман развеется. Пока что голосовали, что не голосовали, курс фунта на том же уровне, что и до результатов. Ну может все и так предполагали результат, поэтому курс еще до голосования подрос и уже учитывал положительный результат. Ну и на том спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 06:06

Охотно верю. Для достойной жизни интеллигентной современной семьи, члены которой постоянно поглощены работой, образованием, развитием и желанием жить в комфорте. И у которой появилась такая прекрасная возможность, благодаря уму, трудолюбию, характеру и везению ...
Значит в этой стране есть ниши, есть возможности. Надо только дерзать.
А вы насыпались на Дэна, что он тратит (?) $4 тыщи ... И это наверно без слуг и путешествий ...
И парите тут про помойки и что оливье досыта для нас нынче не подъемно.
Вот планка. Вот стандарт. Главное поставить себе цель. Мысль материальна, когда позитивна и добра.
Шануймося.
:!: :!: :!:



В месяц мы тратим $10 000. Этого хватает, чтобы комфортно жить. Если считать путешествия, наверное, $15 000. Мы путешествуем четыре раза в год во время школьных каникул. Но не шикуем.

Марина Авдеева

Возраст: 40 лет

Место рождения: Омск, Россия

Страна проживания: Украина

Сфера деятельности: страхование. В страховом бизнесе - 18 лет.

На данный момент - заместитель председателя правления и член правления СК Арсенал Страхование.
CEO Arsenal Assistant и Arsenal-on-line.

С 2011 года - член Advisory Board Международного Института Бизнеса (Киев).

Семья: замужем за главой правления Арсенал Страхование Сергеем Авдеевым, воспитывает двоих детей


http://project.liga.net/projects/avdeeva/
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 06:16

Этот праздник скоро будет и на остальных улицах мира.
Особенно радостно на нем будет держателям серебра. Особенно тем, кто готовился к нему заблаговременно.
А потом наступит эра меди.
Медь. Золото. Серебро.
8) 8) 8)

В Баку самая настоящая «золотая лихорадка»

Гюльнар Алиева 10 декабря 2018, 14:28

В азербайджанской столице усиленно муссируются слухи, что в начале наступающего года повысятся цены на некоторые товары и услуги, а главное - на золото. Вездесущая молва уже сказалась на столичном рынке драгоценных металлов – изделия из золота сразу подскочили в цене. И не безосновательно: эксперты авторитетных международных финансовых организаций утверждают, что стоимость драгоценных металлов вскоре повысится во всем мире.

Так, ценовой скачок на золото с наступлением 2019-го предвещает Барт Мелек - менеджер по торговой стратегии одной из крупнейших финансовых организаций Канады TD Securities. По его прогнозам, цены начнут расти с последнего квартала 2018 года и за год составят 1375 долларов за унцию.

Сейчас унция золота стоит в среднем 1 295 долларов. Ожидается, что из-за, казалось бы, положительных факторов – прекращения отрицательного влияния подорожания доллара, устранения неопределенности в мировой торговле и наступления политической стабильности в Италии, золото, которое с 2011 года подешевело на 5%, в последнем квартале 2019 года может достичь цены 1400 долларов за унцию. По мнению того же канадского эксперта, в 2019 году доллар относительно ослабнет.

А как обстоят дела на бакинском рынке золота? Что говорят продавцы о предполагаемом в скором времени подорожании золота и других драгметаллов? Чтобы составить достоверную картину происходящего, корреспондент haqqin.az отправилась в универмаг «Москва», специализирующийся на торговле ювелирными изделиями.

Читать тут:

https://haqqin.az/multimedia/141283

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 07:33

Пишут, что Нацбанк бросил вчера в топку 30 млн.
И на этом притормозили.
На фоне выросших в последнее время объемов 30 млн. - это 10-15% от общего объема торгов по доллару. Это не тот объем, которым можно переломить тренд.
Значит, или сегодня продолжат наливать, причем с самого утра, или рост закончится, толком не начавшись.
29 к концу года не жду.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:23

  Искатель написав:Пишут, что Нацбанк бросил вчера в топку 30 млн.

шо за игры и зачем нбу сливает, типа зарабатывает потом или всё таки есть вказивка не пущать? зачем, если даже 28 не було, а летом давали подпрыгнуть куда выше и заявленный средний на год вроде итак ниже получается :?
видимо 28 таки психпланка...
а шо делать?
чик
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