холява написав:Tolevas Мужыки не сварыться . Не до этого сейчас.
Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?
думаю, до НГ максимум 28.25/30
Не со всем согласен. Так цены поднялись , импортеры выбрали валюты выше нормы (учитывая дисбаланс экспорт/импорт).Завезли товар ,продали ,ушли в кеш . Искусственно удерживаемый курс. Может кто то встретился с "Богами"и они сказали , что мы Вам все прощаем ? Так кто простит тааааакой долг ? За последующие годы должны 10 миллиардов долларов выплатить. Да и еще такие огромные расходы на войну. Страшно мне.
Такая вроде бы мелочь как ВЗ -1,5% а получается не хилая сумма , допустим-условно только с ЗП с одного офработающего 100 грн. в месяц х 7,7 млн. = 770000000 грн. и это только с зарплат а ещё с дивидентов , процентов, продажа недвиги.....
Искатель написав:Пишут, что Нацбанк бросил вчера в топку 30 млн. И на этом притормозили. На фоне выросших в последнее время объемов 30 млн. - это 10-15% от общего объема торгов по доллару. Это не тот объем, которым можно переломить тренд. Значит, или сегодня продолжат наливать, причем с самого утра, или рост закончится, толком не начавшись. 29 к концу года не жду.
Є межа коливань доляра на МБ за одну торгову сесію, це 0.5%, або десь 15коп., якщо більше, Регулятор втручається, та підгальмовує в одну чи іншу сторону.
шо за игры и зачем нбу сливает, типа зарабатывает потом или всё таки есть вказивка не пущать? зачем, если даже 28 не було, а летом давали подпрыгнуть куда выше и заявленный средний на год вроде итак ниже получается видимо 28 таки психпланка...
НБУ жаба давит, что народ по хорошему курсу на оливье сольется
шо за игры и зачем нбу сливает, типа зарабатывает потом или всё таки есть вказивка не пущать? зачем, если даже 28 не було, а летом давали подпрыгнуть куда выше и заявленный средний на год вроде итак ниже получается видимо 28 таки психпланка...
Да никакие не игры, просто рынок. Было вброшено много гривны сразу, от этого вышел ситуативный рост, который помог НБУ еще заработать. Переварят эту порцию вброса - все уляжется.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,80/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность остается довольно широкой, давая шанс «зеленым быкам» межбанка. На гривневое изобилие указывало очень незначительное (с уровня 68 766,7 млн. грн. к отметке 68 260,5 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Причин избыточной ликвидности в нацвалюте несколько: состоявшиеся ранее выплаты НБУ на погашении своих депосертификатов, субвенции Казначейства на медицину и образование, а также состоявшееся 12-го рефинансирование НБУ коммбанков на 4,459 млрд. грн.
Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара заметно выросли, «отрабатывая» изрядный гривневый «навес», скопившийся на транзитных и коррсчетах НБУ: 27,900/27,935 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,423 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 12 декабря по спросу и по предложению стал выше на 15,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 12 декабря по спросу не изменился, прибавив 10 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1368, поднявшись до $1,1375 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1379 на открытии торгов в Европе.
холява написав:[quote="4525098:pro Мужыки не сварыться . Не до этого сейчас.
Може кто поделится мыслями о дальнейших движениях пары гр/дол. ?
думаю, до НГ максимум 28.25/30
====== Не со всем согласен. Так цены поднялись , импортеры выбрали валюты выше нормы (учитывая дисбаланс экспорт/импорт).Завезли товар ,продали ,ушли в кеш . Искусственно удерживаемый курс. Может кто то встретился с "Богами"и они сказали , что мы Вам все прощаем ? Так кто простит тааааакой долг ? За последующие годы должны 10 миллиардов долларов выплатить. Да и еще такие огромные расходы на войну. Страшно мне.[/quote] ===== Такая вроде бы мелочь как ВЗ -1,5% а получается не хилая сумма , допустим-условно только с ЗП с одного офработающего 100 грн. в месяц х 7,7 млн. = 770000000 грн. и это только с зарплат а ещё с дивидентов , процентов, продажа недвиги.....[/quote] ======= ... що ж тоді казати про гривнедепозитчиків? - як їх грабують 18% і ще тих 1,5 ВЗ! ... нехай би залишили ВЗ, а решту - скасувати!(ну, або зробити планку в один лям! - а все що вище - оподатковувати! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
холява написав: Не со всем согласен. Так цены поднялись , импортеры выбрали валюты выше нормы (учитывая дисбаланс экспорт/импорт).Завезли товар ,продали ,ушли в кеш . Искусственно удерживаемый курс. Может кто то встретился с "Богами"и они сказали , что мы Вам все прощаем ? Так кто простит тааааакой долг ? За последующие годы должны 10 миллиардов долларов выплатить. Да и еще такие огромные расходы на войну. Страшно мне.
Такая вроде бы мелочь как ВЗ -1,5% а получается не хилая сумма , допустим-условно только с ЗП с одного офработающего 100 грн. в месяц х 7,7 млн. = 770000000 грн. и это только с зарплат а ещё с дивидентов , процентов, продажа недвиги.....
... що ж тоді казати про гривнедепозитчиків? - як їх грабують 18% і ще тих 1,5 ВЗ! ... нехай би залишили ВЗ, а решту - скасувати!(ну, або зробити планку в один лям! - а все що вище - оподатковувати! )