Додано: Чет 13 гру, 2018 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,80/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность остается довольно широкой, давая шанс «зеленым быкам» межбанка. На гривневое изобилие указывало очень незначительное (с уровня 68 766,7 млн. грн. к отметке 68 260,5 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Причин избыточной ликвидности в нацвалюте несколько: состоявшиеся ранее выплаты НБУ на погашении своих депосертификатов, субвенции Казначейства на медицину и образование, а также состоявшееся 12-го рефинансирование НБУ коммбанков на 4,459 млрд. грн.



Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара заметно выросли, «отрабатывая» изрядный гривневый «навес», скопившийся на транзитных и коррсчетах НБУ: 27,900/27,935 UAH/USD.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 12 декабря по спросу и по предложению стал выше на 15,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 12 декабря по спросу не изменился, прибавив 10 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1368, поднявшись до $1,1375 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1379 на открытии торгов в Европе.



Дата: 13 декабря 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,01/28,06 UAH/USD

€ – 31,80/31,95 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,419 UAH/RUB



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