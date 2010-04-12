если фсё так просто можно просто прогу поставить на +/-. смотрят объём заявок и решают сколько выкупить или слить до нужной им циферки...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 10:45
если фсё так просто можно просто прогу поставить на +/-. смотрят объём заявок и решают сколько выкупить или слить до нужной им циферки...
а шо делать?
Додано: Чет 13 гру, 2018 10:48
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:06
А навіщо підвищувати облікову, здорожчувати запозичення? Гривня себе почуває чудово, Регулятор навіть справно відбір валюти робить на МБ останній період в "Закрома", ще й від ЄС прибуло. Головне тепер дорожче валюту продати шляхом "руками створено", а не гривню спасати.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:10
Привет из Днепра-4
Около 11.10 котировки безналичного доллара под давление обязательных продаж экспортеров понизились к 27,84/27,86 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли на торгах межбанка, вскоре сменившееся коррекцией доллара на выросших «обязательных» продажах части выросшей экспортной выручки сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с относительной стабильностью объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:22
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:37
Re: Валютный рынок в контексте
Зараз ЧР, дивлячись на МБ, трохи скорегує, але якщо на МБ котирування на закритті будуть вищі ніж учора, то ввечері знову ЧР відскоче.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:01
Ставлю на повышение на 0.25-0.5п.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:03
Привет из Днепра-5
К полудню на межбанке сохранилось преобладание продаж обязательной части экспортной выручки, объем которой к четвергу традиционно растет. Это «рыночное» обстоятельство понизило цену безналичного доллара по состоянию на 12.01 до уровня 27,82/27,84 UAH/USD.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущем доминировании оптового клиентского предложения валюты, позволившего местных дилерам понизить офера в паре доллар-гривня к уровням: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,416/0,419 UAH/RUB.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры вовремя успели дисконтировать цены, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.
Дата: 13 декабря 2018 г. на 1152
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,01/28,07 UAH/USD
€ – 31,85/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
US
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:06
27.90-27.93/28.00-28.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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