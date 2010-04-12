Додано: Чет 13 гру, 2018 13:00

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,80/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность остается довольно широкой, давая шанс «зеленым быкам» межбанка. На гривневое изобилие указывало очень незначительное (с уровня 68 766,7 млн. грн. к отметке 68 260,5 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Причин избыточной ликвидности в нацвалюте несколько: состоявшиеся ранее выплаты НБУ на погашении своих депосертификатов, субвенции Казначейства на медицину и образование, а также состоявшееся 12-го рефинансирование НБУ коммбанков на 4,459 млрд. грн.



Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара заметно выросли, «отрабатывая» изрядный гривневый «навес», скопившийся на транзитных и коррсчетах НБУ: 27,900/27,935 UAH/USD.



Тем временем котировки СКВ на 10.23 ограничились сужением спреда к 27,90/27,92 UAH/USD, словно испугавшись совей резвости на открытии сессии.



Спустя 16 минут, на 10.40, безналичный «американец» на межбанке , прекратив рост, упал до 27,87/27,89 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием оферов.



Около 11.10 котировки безналичного доллара под давление обязательных продаж экспортеров понизились к 27,84/27,86 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» ралли на торгах межбанка, вскоре сменившееся коррекцией доллара на выросших «обязательных» продажах части выросшей экспортной выручки сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с относительной стабильностью объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К полудню на межбанке сохранилось преобладание продаж обязательной части экспортной выручки, объем которой к четвергу традиционно растет. Это «рыночное» обстоятельство понизило цену безналичного доллара по состоянию на 12.01 до уровня 27,82/27,84 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысившись на 7,75 коп., составил 27,8775 UAH/USD.



На 12.40 безналичный доллар на межбанке приостановил коррекцию, консолидировавшись на локальном «дне» 27,80/27,83 UAH/USD в условиях затухающей перед обедом торговой активности и баланса спрос/предложение.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 12 декабря по спросу и по предложению стал выше на 15,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 12 декабря по спросу не изменился, прибавив 10 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1368, поднявшись до $1,1375 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1379 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.), евро – 31,85/32,03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 декабря спрос вырос на 20,0 коп., офера прибавили 23,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.), евро – 31,85/32,03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 декабря спрос вырос на 20,0 коп., офера прибавили 23,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая, волатильность высокая.



На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия, реагируя на «медвежий» тренд на межбанке, к отметкам: доллар - 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 31,80/31,88 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущем доминировании оптового клиентского предложения валюты, позволившего местных дилерам понизить офера в паре доллар-гривня к уровням: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,416/0,419 UAH/RUB.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры вовремя успели дисконтировать цены, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,01/28,06 UAH/USD, евро – 31,80/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,419 UAH/RUB, Киев опт 28,010/28,065 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,010/28,065 UAH/USD, евро (опт) 31,82/31,88-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,82/31,88-90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,10 UAH/USD, евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 27,93/28,00 UAH/USD, розница – 27,90/28,05 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,08 UAH/USD; евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,419 RUB/USD.



По итогам торгов отечественного валютного межбанка 13 декабря можно констатировать «ничью»: экспортерам в первые пару часов сессии удалось распродать обязательную часть внешнеторговой выручки по выросшей в сравнении с показателями среды, цене, а те, что не успел это сделать своими оферами избыточной и характерной для четверга долларовой ликвидности провалили затем курс «американца» на более низкий, чем суточной давности, уровень.



Выросший приток экспортной СКВ опрокинул тренд безналичной пары доллар-гривня, несмотря на сохранение значительного объема гривневого ресурса.



Наличный рынок, немого шокированный утренними ценами межбанка, довольно быстро вернулся к оптимальным уровням своих котировок, сохранив при этом равновесие покупок и продаж.



Последние торги валютного межбанка на этой неделе вероятно констатируют более серьезное замедление «бычьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня с возможным ее возвращением в боковой тренд на немного выросшем с 11 декабря уровне.



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