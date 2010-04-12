Провалу котирувань ближчого часу не відбудеться, принаймні на готівці ЧР . Інформаційно підтримує курс СБУ, через загрозу на день «Собору» провокацій від спецслужб РФ. Тому на вихідних будьте уважні, можемо злетіти, або рівно.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:50
Провалу котирувань ближчого часу не відбудеться, принаймні на готівці ЧР . Інформаційно підтримує курс СБУ, через загрозу на день «Собору» провокацій від спецслужб РФ. Тому на вихідних будьте уважні, можемо злетіти, або рівно.
*Відправлено з Чату
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