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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7132713371347135

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:50

Провалу котирувань ближчого часу не відбудеться, принаймні на готівці ЧР . Інформаційно підтримує курс СБУ, через загрозу на день «Собору» провокацій від спецслужб РФ. Тому на вихідних будьте уважні, можемо злетіти, або рівно.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:02

Без изменений - 18%
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 7132713371347135
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