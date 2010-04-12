Провалу котирувань ближчого часу не відбудеться, принаймні на готівці ЧР . Інформаційно підтримує курс СБУ, через загрозу на день «Собору» провокацій від спецслужб РФ. Тому на вихідних будьте уважні, можемо злетіти, або рівно.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:50
Провалу котирувань ближчого часу не відбудеться, принаймні на готівці ЧР . Інформаційно підтримує курс СБУ, через загрозу на день «Собору» провокацій від спецслужб РФ. Тому на вихідних будьте уважні, можемо злетіти, або рівно.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:18
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:22
Забавно бывает наблюдать за курсами некоторых обменок.
Позавчера шел мимо обменки в центре (аптека №1). Все принимали доллар не выше 27,90 (в том числе опты розничные суммы).
На ней красовался прием 27,93 и продажа 28,05.
Сегодня снова шел мимо нее же. Все опты в этот момент принимали по 28,04, а розничные по 27,95 и выше.
На ней красовался прием 27,70 и продажа 28,20.
И смех и грех. Одна и та же обменка.
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:22
Хорошо бы было, если бы до Нового Года курс никуда не шел и не было бы соблазна опять сыграть в рулетку. Хочется спокойно расслабиться и сосредоточится на покупке подарков родным и выбрасывании лишнего хлама из дома.
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 13 гру, 2018 15:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:52
Re: Валютный рынок в контексте
Libo плющит то-ли от мандража из-за Трезы Мей, то-ли от нервов из-за процентной ставки и курсовой неопределенности. Жалко старика, возомнил себя "противной суч..й", хотя этим личным сообщением мне он скорее уподобился "жалкой ничтожной девушке с пониженной социальной отвественностью" (С)}{уйло
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Это некрасиво
Відправлено на: Чет 13 гру, 2018 15:15
Від: Libo (online)
Кому: hamster bear
Ты почему лайкаешь гадости на меня?
Противная сучка.
Меня это бесит.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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