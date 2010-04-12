Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27

Харьков еще сполз - 27,94 / 28,02.

А днем можно было сдать по 28,04.

Пока такой скоротечный мини-загон получился.

Помню, что когда-то давно, когда деревья были большими, при падении курса Евро на форексе в 4 часа дня на 100 пунктов можно было смело идти в банк и сливать Евро, завтра его можно было купить уже дешевле. А потом началось следующее - на 100 пунктов вниз, а через пару часов - на 150 пунктов вверх. И все. Уже при падении на 100 пунктов никто никуда не бежит. Бо накладно.

Похоже, что и с гривней-долларом горки становятся все стремительнее. Что при предыдущем славном походе за 29, что сейчас, уложились в сутки.