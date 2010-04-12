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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7133713471357136

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:49

Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:20

  Vadim V написав:Фенита ля комедия.
п.с. Па чём завтра доллар? :roll:

Ви думаєте,що долар має якось реагувати на збереження облікової ставки.
Я як 49% ставив,що НБУ міг і знизити облікову.
Вбив би двох зайців - гривня почала б девальвувати,що краще відзначилось би на бюджеті,ну і теоретично зі зниженням облікової могли знизитись ставки по кредитах,що краще для економіки.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:24

  tea написав:
  Libo написав:
  tea написав:П.С.Друже - на футбол в середу йдеш?

Про футбол еще не знаю. Хотелось бы .... :roll:

Надумаєш - пиши в приватні.В мене є зайвий квиток в центральний сектор верхнього яруса,70 сектор.Дід Мажор сидітиме в скай-боксі,під нашим сектором. :mrgreen:

Сидів в скай-боксі, попивав винце, бачив одного веселого малого який як ошпарений носився з прапором з написом «Охтирка»... Мені здається, що футбол він не дивився... Сектор з ошпареним був за воротами, там напевне самі дешеві квитки, гривень по 20, бо звідтіля нічого не видно! Нажаль гра наших була в унісон з погодою... А навіщо ви заходите на гілку про фінанси?! Судячи по зовнішньому вигляду вас повинні цікавити гілки про речі в секонд-хендах і про тамбури електричок!
Qwerty
 
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