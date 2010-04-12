Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:49
Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:20
Ви думаєте,що долар має якось реагувати на збереження облікової ставки.
Я як 49% ставив,що НБУ міг і знизити облікову.
Вбив би двох зайців - гривня почала б девальвувати,що краще відзначилось би на бюджеті,ну і теоретично зі зниженням облікової могли знизитись ставки по кредитах,що краще для економіки.
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:24
Сидів в скай-боксі, попивав винце, бачив одного веселого малого який як ошпарений носився з прапором з написом «Охтирка»... Мені здається, що футбол він не дивився... Сектор з ошпареним був за воротами, там напевне самі дешеві квитки, гривень по 20, бо звідтіля нічого не видно! Нажаль гра наших була в унісон з погодою... А навіщо ви заходите на гілку про фінанси?! Судячи по зовнішньому вигляду вас повинні цікавити гілки про речі в секонд-хендах і про тамбури електричок!
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