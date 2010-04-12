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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7134713571367137>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:49

Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:20

  Vadim V написав:Фенита ля комедия.
п.с. Па чём завтра доллар? :roll:

Ви думаєте,що долар має якось реагувати на збереження облікової ставки.
Я як 49% ставив,що НБУ міг і знизити облікову.
Вбив би двох зайців - гривня почала б девальвувати,що краще відзначилось би на бюджеті,ну і теоретично зі зниженням облікової могли знизитись ставки по кредитах,що краще для економіки.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:24

  tea написав:
  Vadim V написав:Фенита ля комедия.
п.с. Па чём завтра доллар? :roll:

Ви думаєте,що долар має якось реагувати на збереження облікової ставки.
Я як 49% ставив,що НБУ міг і знизити облікову.
Вбив би двох зайців - гривня почала б девальвувати,що краще відзначилось би на бюджеті,ну і теоретично зі зниженням облікової могли знизитись ставки по кредитах,що краще для економіки.



Чай , я Вас Уважаю.
Вы настоящий ПАТРИОТ и Украины и футбола !
Вы настоящий человек , Вам нечего стыдится .
Я очень хорошо отношусь к Вам и по прежнему вижу в ВАС ДРУГА.
С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ !
ХОЛЯВА.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:31

Qwerty

могли бы вообще не приходить...на футбол

и сюда тоже

тут м*даков без вас хватает
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:33

Re: Валютный рынок в контексте

Услышал,что решение по траншу мвф будет принимать 18 декабря и планируют выделить 1,4 млрд$! Интересно до куда папа позволит упасть ничтожности на фоне положительной новости по траншу! P.S.Запасся попкорном и жду поезд на станции 27,прикуплю ещё пару жалких клочков бумаги!
bub-har
 
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bub-har

А сколько Рада насчитала за доллар ,когда бюджет считала ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:37

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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:40

  bub-har написав:Услышал,что решение по траншу мвф будет принимать 18 декабря и планируют выделить 1,4 млрд$! Интересно до куда папа позволит упасть ничтожности на фоне положительной новости по траншу! P.S.Запасся попкорном и жду поезд на станции 27,прикуплю ещё пару жалких клочков бумаги!
Обіцять, це не значить жениться. Слухав сьогодні Порошенко, можливо переклад такий, про транш від МВФ ні слова, але про сигнал іншим інвесторам, так, що є співпраця з МВФ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:41

  холява написав:bub-har

А сколько Рада насчитала за доллар ,когда бюджет считала ?
Бюджетный курс на 2018-29,3! На 2019-29,4!~ Но кому он нужен этот бюджетный курс! Я прозрею,если мне придётся сдавать ничтожность па 25 в январе!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:46

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 13 гру, 2018 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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