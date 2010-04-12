Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:49
Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:20
Ви думаєте,що долар має якось реагувати на збереження облікової ставки.
Я як 49% ставив,що НБУ міг і знизити облікову.
Вбив би двох зайців - гривня почала б девальвувати,що краще відзначилось би на бюджеті,ну і теоретично зі зниженням облікової могли знизитись ставки по кредитах,що краще для економіки.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:24
Чай , я Вас Уважаю.
Вы настоящий ПАТРИОТ и Украины и футбола !
Вы настоящий человек , Вам нечего стыдится .
Я очень хорошо отношусь к Вам и по прежнему вижу в ВАС ДРУГА.
С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ !
ХОЛЯВА.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:31
Qwerty
могли бы вообще не приходить...на футбол
и сюда тоже
тут м*даков без вас хватает
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:33
Re: Валютный рынок в контексте
Услышал,что решение по траншу мвф будет принимать 18 декабря и планируют выделить 1,4 млрд$! Интересно до куда папа позволит упасть ничтожности на фоне положительной новости по траншу! P.S.Запасся попкорном и жду поезд на станции 27,прикуплю ещё пару жалких клочков бумаги!
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:37
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:40
Обіцять, це не значить жениться. Слухав сьогодні Порошенко, можливо переклад такий, про транш від МВФ ні слова, але про сигнал іншим інвесторам, так, що є співпраця з МВФ.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:41
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:46
видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 13 гру, 2018 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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