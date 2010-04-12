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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7134713571367137

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:51

ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Чет 13 гру, 2018 21:05, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:є співпраця з МВФ.


Это ключевые слова.Я уже неоднократно поясняю многим, что именно от слов в первую очередь зависят настроения на вал рынке.А непосредственно от транша во вторую.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:05

  bub-har написав:
  холява написав:bub-har

А сколько Рада насчитала за доллар ,когда бюджет считала ?
Бюджетный курс на 2018-29,3! На 2019-29,4!~ Но кому он нужен этот бюджетный курс! Я прозрею,если мне придётся сдавать ничтожность па 25 в январе!


Сказал неотёсанный участник вал рынка...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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