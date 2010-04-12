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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:51
ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Чет 13 гру, 2018 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:04
Re: Валютный рынок в контексте
Это ключевые слова.Я уже неоднократно поясняю многим, что именно от слов в первую очередь зависят настроения на вал рынке.А непосредственно от транша во вторую.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:05
Сказал неотёсанный участник вал рынка...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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