Додано: Чет 13 гру, 2018 21:48

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в среду относительно доллара на 9,49 коп., на торгах четверга понизился на 5,89 коп., оказавшись на уровне 27,8670 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 7,75 коп., составил 27,8775 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 13 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,80/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла до 27,900/27,935 UAH/USD, реагируя на сохранившийся объемный гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 766,7 млн. грн. к отметке 68 260,5 млн. грн., понизившийся со среды. Это - результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Наконец, регулятор 12-го рефинансировал несколько системных банков на 4,459 млрд. грн. Напомним, что регламент межбанка исключал попадание «бюджетной» нацвалюты от Казначейства на валютные торги, но изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на «хозяйственные» нужды, выросшие на финише года. Однако, как известно, к четвергу заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо обязательно реализовать на межбанке.



Последнее предопределили отсутствие «раскачки» и начало «обязательных» продаж экспортерами буквально с 10.23 Киева, дав старт коррекции «американца». «Плотность» ранних продаж была очень велика, экспортеры торопились избавиться от СКВ, пока ее цена оставалась на высоком уровне. Тем не менее, объемные офера валюты вызвали динамичное снижение действующих цен. По состоянию на 11.10 СКВ была на отметке 27,84/27,86, а полдень межбанк встречал уровнями 27,82/27,84 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.45 игроки ушли на фоне более низкого уровня СКВ (27,80/27,83 UAH/USD), который оставался действующим до 14.05 Киева.



С этого часа очередная волна «порционных» продаж возобновила пошаговое снижение курса доллара, затянувшееся на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия торгов.



В районе отметки 27,785/27,820 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 13 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8670 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,71% с 28,0672 UAH/USD до 27,8670 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 13.00 Киева - 17,00/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 декабря, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросшая гривневая ликвидность исключила «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Таким образом, упало «необязательное» предложение безналичного доллара.



Во-вторых, на старте сессии в четверг курс «американца» резко вырос, чем воспользовались экспортеры, инициировав ураганную продажу СКВ по высоким ценам. Это обстоятельство предопределило положительную динамику средневзвешенного курса «американца». Кстати, его приобретала часть бизнеса и банков, убедившаяся в пролонгации восходящего тренда безналичного «американца».



В-третьих, из-за выросшей гривневой ликвидности доллар было за что приобретать.



В-четвертых, вышеупомянутое замедление роста курса доллара стало следствием заметного роста объема притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 13 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал менее «бычьим», а более сбалансированным.



Во-вторых, на рынке был избыток «обязательного» предложения «экспортного» доллара, на который из-за выросшей гривневой ликвидности находились покупатели.



Наличный рынок, начав торги четверга с близкого к панике состояния из-за приличного курсового подскока безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ , достаточно скоро «пришел в себя», инициировав нисходящий тренд в наличных пара доллар-гривня и евро-гривня. На наличный рынок транслировалось «медвежье» настроение межбанка, где уже с 10.24 Киева начался откат «зеленого» безнала, растянувшийся на весь день.



Так получилось, что благодаря привычной «сдержанности» в курсовой динамике на наличном рынке (дилеры опасались радикальным снижением действующих цен потерять клиентский «принос» валюты), котировки наличного доллара к финишу торгов 13 декабря остались выше, чем текущие цены и средневзвешенный курс безналичного «американца». На моменте отличия вполне годятся для возобновления «перетока» более дешевого безналичного доллара с межбанка на относительно дорогой наличный рынок.



Впрочем, мы пока не слышали о реанимации этого проекта. Возможно, из-за ожиданий дилеров наличного рынка предновогодней активизации клиентского «приноса».



В течение четверга, следуя за «медвежьей» динамикой валютного межбанка, позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-8,0 коп. (лидировали в снижении рынки столицы и Днепра), офера стали ниже на 5,0-7,0 коп., либо не изменились (Харьков).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» потеряли 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 2,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).



Приступая к части обзора, касающегося реальности «прогноза» наличного рынка на ближайшие торги валютного межбанка, автор испытал определенные сомнения в объективности переноса настроения наличного рынка на ставший игрушкой в руках экспортеров валютный межбанк. К тому же, несмотря на внушительный откат курса безналичного «американца» в этот четверг (с уровня 27,900/27,935 к отметке 27,74/27,78 UAH/USD), средневзвешенный курс «американца» прибавил заметные 5,89 коп.



Поэтому остановимся на «нейтральном» варианте, предполагающем вхождение рынка безналичного доллара в полосу относительной стабильности, которая с одной стороны будет «подпираться» сохранением приличной долларовой ликвидности на межбанке (главным образом, стараниями агроэкспорта, экспортные поступления которого 13-го обеспечили «зеленое антиралли», растянувшееся с утра до самого финиша сессии), с другой, удерживать «американца» от чрезмерного снижения пресловутым «пятничным синдромом», значимость которого в контексте выросшей курсовой динамики «зеленого» безнала заметно выросла.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 13 декабря в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 13 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж н фоне заметно выросших на старте цен из-за курсового подскока на валютном межбанке. Начало сессии сопровождалось высокой волатильностью.



Торги на рынке наличных Днепра вошли в рабочую колею и сбалансированность спроса и оферов синхронно с началом отката «зеленого» безнала на межбанке, вызвавшего коррекцию долларовых цен и на наличном рынке города.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры вовремя успели дисконтировать цены, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Дисконтирование требовалось и для поддержки равновесия покупок и продаж валюты.



По итогам дня баланс спроса и предложения удалось сохранить, что в комплекте с «медвежьим» трендом работавшихся наличных СКВ обеспечило рост ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», констатировали повышение показателей предыдущей сессии.



В течение 13 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 5,0 коп., офера просели на 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,95/28,03 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 13-го в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое сопровождалось высокой волатильностью из-за резкого подорожания безналичного доллара на старте торгов валютного межбанка. На фоне начавшихся продаж этих утренних максимумов торги в оптовом сегменте наличного рынка Днепра вошли в «рабочую» колею равновесной торговли, баланс которой требовал ценовой поддержки в виде дисконтирования действующих цен.



Благодаря этим мероприятиям котировки валют в оптовом сегменте наличного рынка Днепра по состоянию на 12.15 заметно понизились с уровней открытия, составив 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB.



Дилеры опта успели снизить цены, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Коррекция требовалась и для поддержки равновесия покупок и продаж валюты.



По итогам дня баланс спроса и предложения удалось сохранить, что в комплекте с «медвежьим» трендом работавшихся наличных СКВ обеспечило рост ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку», констатировали повышение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 13 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 8,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 5,0 коп., офера понизились на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 декабря уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечное снижение бидов на фоне восьмикопеечной коррекции оферов.



доллар – 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.





По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 13-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого откатом «американца» на межбанке. И судя по итоговой ликвидности, большее внимание, уделяемое доллару дилерами, «окупилось» выросшими оборотами.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 13-го почти не интересовал клиентов. Интерес к евро не сумело реанимировать затянувшееся с открытия европейской сессии рынка forex до начала пресс-конференции главы Евроцентробанка Марио Драги (15.30 Киева) пребывание пары евродоллар в приподнятом диапазоне $1,1375-1,1383, из которого затем пара упала в «коридор» $1,1335-1,1360. Собственно, наших валютчиков, которым хорошо известна склонность главы ЕЦБ ставить «дежурные подножки» единой валюте, это не удивило.



Причина очевидна: эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.



Поэтому высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1365 к $1,1348 потеряв в течение этого промежутка времени «скромные» 17 пункта.



Полагаю, наши дилеры, понизил обе позиции наличного евро в течение четверга, в большей степени отреагировали на коррекцию цен наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1368, пара евро-доллар до начала европейской сессии форекса не покидала диапазон $1,1367-1,1373.

С 09.00 начались европейские торги, которые как и прежде характеризовались выросшей волатильностью и более заметной курсовой динамикой пары. Последняя уже около 11.00 Киева обосновалась в диапазоне $1,1375-1,1380, который не покидала до 15.30 Киева, когда началась пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.



Ответы Драги на вопросы заставил пару евро-доллар еще больше занервничать: она к 17.00 провалилась в район отметки $1,1340, откуда с изрядным трудом выбралась, оказавшись около 21.00 Киева на цифре $1,1363, где, похоже, успокоилась…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро в четверг слабо меняется в паре с долларом США и большинством других валют после завершения заседания Евроцентробанка и в ожидании выступления его председателя Марио Драги.



Фунт стерлингов перешел от снижения к росту на фоне проходящего в Брюсселе саммита ЕС.



Евро к 15.05 Киева 13 декабря стоил $1,1372 по сравнению с $1,1369 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.



Стоимость единой европейской валюты увеличилась до ¥129,04 со ¥128,79 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара к японской нацвалюте поднялся со ¥113,29 до ¥113,47.



ЕЦБ по итогам последнего в этом году заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.



Решения совпали с ожиданиями рынка.



По мнению валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, сложились положительные условия для укрепления евро, который последний месяц оставался в очень узком диапазоне.



Доходность гособлигаций Италии значительно снизилась после того, как правительство страны пошло на ряд уступок по вопросам бюджета.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг будет пытаться получить от своих коллег по ЕС уступки, которые позволили бы ей снять часть возражений парламентариев против сделки (прежде всего, по «ирландской страховке»). В частности, премьеру нужны заверения, что согласованный сторонами запрет на выход Северной Ирландии из таможенного союза с ЕС (даже если из него выйдет вся Британия) не будет вечным.



На голосовании 12 декабря британских парламентариев от Консервативной партии премьер-министр Мэй получила поддержку 200 человек, против высказались 117. Таким образом, Мэй остается лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны.



Курс фунта получил в четверг некоторую поддержку. Курс пары фунт-доллар поднялся с уровня $1,2608 до $1,2684.



Курс пары евро-фунт опустился с отметки £0,9013 до £0,8972.



Согласно сообщению газеты Telegraph, премьер-министр Великобритании Мэй будет встречаться сегодня c лидерами стран ЕС и вновь обсуждать ключевой вопрос о статусе ирландской границы.



Курс пары евро-доллар стабилен в узком диапазоне $1,1360-1,1391. На моменте внимание инвесторов сосредоточено на пресс-конференции Управляющего ЕЦБ Драги, которая началась в 15.30 Киева, уронив пару евро-доллар поближе к $1,1340. Рынку хорошо известно умение Драги ронять «родную» валюту, поэтому никто не удивился.



Итак, пара евро-доллар смогла показать рост днем в среду на сообщениях о том, что премьер-министр Великобритании Мэй сможет выиграть вотум о доверии благодаря лояльным ей парламентариям среди консерваторов. В итоге результаты голосования стали известны около 23.00 Киева, Мэй сохранила свой пост распределением голосов 200-117. К этому моменту пара евро-доллар достигала отметки $1,1386, куда ее буквально «за уши» вытащил подорожавший фунт.



По факту публикации результатов голосования реакции на рынке не было, он уже отыграл этот расклад. Хотя и немного непонятно, к чему вообще был этот рост евро, учитывая, что изначально было понятно, что поддержка Мэй внутри партии консерваторов достаточна (иначе на что рассчитывает Мэй, все еще пытаясь провести сделку с ЕС через парламент).



Движение евро вверх в этом смысле настолько же нелогично, насколько падение евро в понедельник предположительно на том, что Мэй отменила голосование по следке с ЕС в парламенте, назначенное на 11 декабря (ведь также было известно, что парламент в целом против сделки с ЕС).



Нелогичные движения рынка forex этой недели на этом не закончились.



Пара евро-доллар в четверг как мы указали выше, «торчала» на локальных максимумах после роста в среду и даже обновила максимум среды, показав отметку $1,1391 около 10.30 Киева.



Но после публикации итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ Драги евро пошел вниз.



Пара к 21.25 Киева немного восстановилась ($1,1363), хотя во время пресс-конференции снижалась до $1,1330.



Профильные эксперты наперебой поспешили обосновать это падение тем, что Драги заявил: «Баланс рисков двигается к нисходящим».

Кроме того, ЕЦБ пересмотрел прогноз роста ВВП еврозоны (по сравнению с сентябрьской оценкой) на 2018 год с 2,0% до 1,9%, на 2019 год с 1,8% до 1,7%.

Также Драги понизил прогноз инфляции на 2018 год с 1,8% до 1,7%, прогноз инфляции на 2019 год с 1,7% до 1,6%.



Меж тем, все эти «секреты Полишинеля» были ожидаемы после того как ВВП Германии и Италии (а заодно и в Швейцарии, хотя Швейцария не входит в еврозону) показали отрицательный рост в III-ем квартале.



Драги при всем желании трудно было бы сохранить хорошую мину при плохой игре.



К вечеру четверга фьючерсы на ставки ЕЦБ показывают, что вероятность повышения ставки на заседании ЕЦБ в сентябре 2019 года составляет 32%, хотя 19 октября она находилась на уровне 70%.

При этом вероятность повышения ставки ФРС на заседании в декабре уже выросла до 77,3%, а вероятность двух повышений ставки до конца 2019 года выросла до 59%.



Рынок снова закладывает одно повышение ставки в 2019 году (с учетом повышения ставки в декабре). Вполне естественно, что на этом фоне доллар снова обрел почву под ногами. Правда, почти такая же картина была и 13-го утром, до падения евро на заседании ЕЦБ.



Несмотря на то, что выше мы представили последние рост и падение евро как нелогичные, именно такое развитие событий следовало ожидать (мы вскользь на это намекнули в предыдущем «Вечернем обзоре») - рост в район $1,1380, затем снижение под $1,13), просто потому что ждали, что пара евро-доллар перед заседанием будет склонен демонстрировать боковую динамику.



Следуя логике вышеупомянутой «нелогичности», будем ждать, что от текущих $1,1360 пара евро-доллар еще сходит ненадолго под $1,13, затем перед заседанием FOMC ФРС на следующей неделе вернется к $1,1350, в середину диапазона $1,12-1,15. Затем рынок, скорее всего, будет стоять на месте в ожидании итогов двухдневного заседания FOMC.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне восьмикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.



Торги рублем 13 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку», заметно повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



По итогам торгов отечественного валютного межбанка 13 декабря можно констатировать «ничью»: экспортерам в первые пару часов сессии удалось распродать обязательную часть внешнеторговой выручки по выросшей в сравнении с показателями среды, цене, а те, что не успел это сделать своими оферами избыточной и характерной для четверга долларовой ликвидности провалили затем курс «американца» на более низкий, чем суточной давности, уровень.



Выросший приток экспортной СКВ опрокинул тренд безналичной пары доллар-гривня, несмотря на сохранение значительного объема гривневого ресурса.



Утверждение иных аналитиков, что затянувшийся в течение четверга откат безналичного доллара с курсовых максимумов до 27,74/27,78 UAH/USD следствие немного не удавшейся попытки банкиров «загона карибу», не выдерживают критики.



Прежде всего, из-за того, что термин этот более уместен для «черного» или «неформального» рынка наличных.



Во-вторых, поскольку в валютном межбанке принимают участие представители банковской системы страны, исполняя заявки клиентов, о каких «оленях» может идти речь?



Наличный рынок, немого шокированный утренними ценами межбанка, довольно быстро вернулся к оптимальным уровням своих котировок, сохранив при этом равновесие покупок и продаж.



Последние торги валютного межбанка на этой неделе вероятно констатируют более серьезное замедление «бычьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня с возможным ее возвращением в боковой тренд на немного выросшем с 11 декабря уровне.



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