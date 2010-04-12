Нерезы прибегут ОВГЗ покупать ))
А может не прибегут)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:31
Нерезы прибегут ОВГЗ покупать ))
А может не прибегут)
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:57
Коли Яша з"являється на публіці з масованими поясненнями, то гривня потім девальвувати починає, співпадіння можливо.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:49
Re: Валютный рынок в контексте
співпадіння - збіг
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:21
та никак
сигналом об улучшении инвестиционного климата это не будет, катавасию с выборами никто не отменял, продавать эту валюту на МБ в нынешней ситуации с резервами по идее не должны.
но от некоторых малахольных "товарищей" всего можно ждать
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:36
Одесские депутаты, не согласившись с методикой кабмина, который рассчитал бюджет на 2019 год исходя из курса 29,40, утвердили вчера бюджет города на 2019 год по расчетному курсу доллара 30,5
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