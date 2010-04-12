RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7134713571367137

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:31

  Сержик написав:Скажите, пожалуйста, а как должен (в теории) отразиться на курсе транш от МВФ?

Нерезы прибегут ОВГЗ покупать ))
А может не прибегут)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29616
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2904 раз.
Подякували: 4805 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:57

  ТИХИЙ написав:Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
Коли Яша з"являється на публіці з масованими поясненнями, то гривня потім девальвувати починає, співпадіння можливо.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 06.01.17
Подякував: 719 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:49

Re: Валютный рынок в контексте

співпадіння - збіг :!:
maxprofit
 
Повідомлень: 744
З нами з: 19.11.08
Подякував: 715 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:21

  Сержик написав:Скажите, пожалуйста, а как должен (в теории) отразиться на курсе транш от МВФ?


та никак
сигналом об улучшении инвестиционного климата это не будет, катавасию с выборами никто не отменял, продавать эту валюту на МБ в нынешней ситуации с резервами по идее не должны.
но от некоторых малахольных "товарищей" всего можно ждать
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 04.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:36

Одесские депутаты, не согласившись с методикой кабмина, который рассчитал бюджет на 2019 год исходя из курса 29,40, утвердили вчера бюджет города на 2019 год по расчетному курсу доллара 30,5
freeze
4
 
Повідомлень: 8808
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2541 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 7134713571367137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, maxprofit, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1396, 1397, 1398
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13978 1597902
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 00:31
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6515 1379740
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 14:45
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 249065
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65182)
14.12.2018 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.