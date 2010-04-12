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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71357136713771387139>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:31

  Сержик написав:Скажите, пожалуйста, а как должен (в теории) отразиться на курсе транш от МВФ?

Нерезы прибегут ОВГЗ покупать ))
А может не прибегут)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:57

  ТИХИЙ написав:Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
Коли Яша з"являється на публіці з масованими поясненнями, то гривня потім девальвувати починає, співпадіння можливо.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:49

Re: Валютный рынок в контексте

співпадіння - збіг :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:21

  Сержик написав:Скажите, пожалуйста, а как должен (в теории) отразиться на курсе транш от МВФ?


та никак
сигналом об улучшении инвестиционного климата это не будет, катавасию с выборами никто не отменял, продавать эту валюту на МБ в нынешней ситуации с резервами по идее не должны.
но от некоторых малахольных "товарищей" всего можно ждать
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:36

Одесские депутаты, не согласившись с методикой кабмина, который рассчитал бюджет на 2019 год исходя из курса 29,40, утвердили вчера бюджет города на 2019 год по расчетному курсу доллара 30,5
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:56

  freeze написав:Одесские депутаты, не согласившись с методикой кабмина, который рассчитал бюджет на 2019 год исходя из курса 29,40, утвердили вчера бюджет города на 2019 год по расчетному курсу доллара 30,5


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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.01, котировки доллара осторожно выросли, оказавшись на уровне 27,77/27,81 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,423 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 13 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 13 декабря по обеим позициям не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1360, опустившись до $1,1345 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1347 на открытии торгов в Европе.

Дата: 14 декабря 2018 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:18

Никак фунт расти не хочет. Новый диапазон 26 - 27?
Таки похоже, что перед голосованием за доверие к Мэй положительный итог был уже заложен в курсе заранее (когда отрасли от 1,2480 до 1,2660), а вот большое количество голосов против разочаровало и насторожило. Сейчас любая отрицательная новость и снова ниже 1,25 улетит. Этот цирк будет долгим. Видел прогноз 1,38 на конец 2019-го года. Но... см. подпись.
Пока писал, снова 1,26 прокалывает. Вот тебе и 1,29, который прогнозировали при положительном итоге голосования (снова см. подпись).
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:26

Привет из Днепра-2

Непосредственные участники межбанковских торгов заверили, что пятничный рост курса «американца» базируется на «реальном спросе» и «серьезных намерениях», в отличие от предыдущей сессии. К 10.20 котировки безналичного доллара выросли к 27,80/27,82 UAH/USD.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала динамично сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 68 260,5 млн. грн. к отметке 65 888,1 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:39

Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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