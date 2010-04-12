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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7136713771387139>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:39

Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Что опять произошло, что фунт резко провалился с 1,2630 на 1, 2580? И при этом на европейской сессии, где он рос в последние дни. Что-то не так идет в Брюсселе, куда улетела Мэй?
Индекс доллара ракетой вверх.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:46

  Vitl написав:
  bub-har написав:
  холява написав:bub-har

А сколько Рада насчитала за доллар ,когда бюджет считала ?
Бюджетный курс на 2018-29,3! На 2019-29,4!~ Но кому он нужен этот бюджетный курс! Я прозрею,если мне придётся сдавать ничтожность па 25 в январе!


Сказал неотёсанный участник вал рынка...


Ви на цю маячню блаженного досі реагуєте? ;) Там явно проблеми з головою. Називається, курс замозаспокоєння у прямому ефірі. Тільки от навіщо інших відвідувачів форуму змушувати читати ці висери?
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:47

  Tolevas написав:Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.

Бо в нас все штучно, подивимось потім, в що обійдеться нам цей "стабілізєц" :?
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:50

  Tolevas написав:Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Что опять произошло, что фунт резко провалился с 1,2630 на 1, 2580? И при этом на европейской сессии, где он рос в последние дни. Что-то не так идет в Брюсселе, куда улетела Мэй?
Индекс доллара ракетой вверх.


евро пикирует на низких данных PMI (худшие данные за 33 мес)
German flash manufacturing PMI hits 33-month lows of 51.5 in Dec

Фунт сейчас "сильно болеет", иногда ему чуть лучше, но на поправку только после преодоления 1,32.
Karen Jones, analyst at Commerzbank, suggests that GBP/USD’s recent move to 1.2479/77 was not confirmed by the daily RSI and they are seeing a near term rebound/consolidation.
“While rallies remain capped by the 20 day ma at 1.2733 we will regard the market as vulnerable on the downside. Below 1.2477 targets the 78.6% retracement at 1.2109.
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Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:58

prodigy
Вся Европа стремительно посыпалась по отношению к доллару - Евро, фунт, франк.
Индекс доллара близок к максимуму - 97,52.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 14 гру, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02

Привет из Днепра-3

До 11.00 Киева котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,80/27,82 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и оферов.

Дата: 14 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.34

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90/27,97 UAH/USD
EUR 31,70/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 14 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в сопровождении равновесной торговли розничными партиями валюты. Запорожцы жалуются, что «банки продавливают курс доллара вниз».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 14 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 14 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:03

Tolevas откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:10

  Игорь написав:Tolevas откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?


евро -это инвестиция в перспективе на 6-9 месяцев
а фунт на 12-18

правление доллара рано или поздно закончится...но если грянет очередной мировой кризис, то доллар еще протянет 1 год.

У Британии хорошие перспективы в будущем, но сейчас экономика стагнирует вместе с ЕС. Предполагаю позитивные изменения для фунта к 2020г точно
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:14

  Игорь написав:Tolevas откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?


не подскажу, так как я не в деревне, и у нас фунт в обычных банках продают. Не во всех, конечно, а в избранных. А интерес к фунту простой - диверсификация. Ну и покупка того, что на момент дешевое. К сожалению, с фунтом дно может быть глубоко. Бардак там у них в Англии с этим брекситом. А конский спред имеет место быть. Фунтом на небольших качелях не покатаешься.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:18

  Tolevas написав:prodigy
Вся Европа стремительно посыпалась по отношению к доллару - Евро, фунт, франк.
Индекс доллара близок к максимуму - 97,52.



with a jittery market likely to weigh on the Pound ahead of any updates from the British PM and ultimately the EU, who will make its final decision behind closed doors and away from the ears of Theresa May.

Тереза(кстати, на референдуме он был против выхода)
почти что на коленях молит Меркель, Туска и Юнкера о пощаде. Изначально позиция Британии была такова-народ решил (правильно или нет, но мы уходим по- английски). Туск : нифига, выход платный 100 ярдов, потом 80, потом 60
в итоге все коту под хвост, перевыборы и потенциально второй референдум
https://www.fxempire.com/news/article/b ... els-542263
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