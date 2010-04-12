Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02

Привет из Днепра-3



До 11.00 Киева котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,80/27,82 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и оферов.



Дата: 14 декабря 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.34



Мелкий опт «неформал»



$ 27,90/27,97 UAH/USD

EUR 31,70/31,85 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



Дата: 14 декабря 2018 г. на 10.41

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,90/27,98 UAH/USD

€ 31,70/31,85 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в сопровождении равновесной торговли розничными партиями валюты. Запорожцы жалуются, что «банки продавливают курс доллара вниз».



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 14 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 14 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая.



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