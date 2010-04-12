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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7136713771387139>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:39

Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Что опять произошло, что фунт резко провалился с 1,2630 на 1, 2580? И при этом на европейской сессии, где он рос в последние дни. Что-то не так идет в Брюсселе, куда улетела Мэй?
Индекс доллара ракетой вверх.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:46

  Vitl написав:
  bub-har написав:
  холява написав:bub-har

А сколько Рада насчитала за доллар ,когда бюджет считала ?
Бюджетный курс на 2018-29,3! На 2019-29,4!~ Но кому он нужен этот бюджетный курс! Я прозрею,если мне придётся сдавать ничтожность па 25 в январе!


Сказал неотёсанный участник вал рынка...


Ви на цю маячню блаженного досі реагуєте? ;) Там явно проблеми з головою. Називається, курс замозаспокоєння у прямому ефірі. Тільки от навіщо інших відвідувачів форуму змушувати читати ці висери?
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:47

  Tolevas написав:Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.

Бо в нас все штучно, подивимось потім, в що обійдеться нам цей "стабілізєц" :?
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:50

  Tolevas написав:Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Что опять произошло, что фунт резко провалился с 1,2630 на 1, 2580? И при этом на европейской сессии, где он рос в последние дни. Что-то не так идет в Брюсселе, куда улетела Мэй?
Индекс доллара ракетой вверх.


евро пикирует на низких данных PMI (худшие данные за 33 мес)
German flash manufacturing PMI hits 33-month lows of 51.5 in Dec

Фунт сейчас "сильно болеет", иногда ему чуть лучше, но на поправку только после преодоления 1,32.
Karen Jones, analyst at Commerzbank, suggests that GBP/USD’s recent move to 1.2479/77 was not confirmed by the daily RSI and they are seeing a near term rebound/consolidation.
“While rallies remain capped by the 20 day ma at 1.2733 we will regard the market as vulnerable on the downside. Below 1.2477 targets the 78.6% retracement at 1.2109.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:58

prodigy
Вся Европа стремительно посыпалась по отношению к доллару - Евро, фунт, франк.
Индекс доллара близок к максимуму - 97,52.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 14 гру, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02

Привет из Днепра-3

До 11.00 Киева котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,80/27,82 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и оферов.

Дата: 14 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.34

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90/27,97 UAH/USD
EUR 31,70/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 14 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в сопровождении равновесной торговли розничными партиями валюты. Запорожцы жалуются, что «банки продавливают курс доллара вниз».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 14 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 14 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:03

Tolevas откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:10

  Игорь написав:Tolevas откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?


евро -это инвестиция в перспективе на 6-9 месяцев
а фунт на 12-18

правление доллара рано или поздно закончится...но если грянет очередной мировой кризис, то доллар еще протянет 1 год.

У Британии хорошие перспективы в будущем, но сейчас экономика стагнирует вместе с ЕС. Предполагаю позитивные изменения для фунта к 2020г точно
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:14

  Игорь написав:Tolevas откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?


не подскажу, так как я не в деревне, и у нас фунт в обычных банках продают. Не во всех, конечно, а в избранных. А интерес к фунту простой - диверсификация. Ну и покупка того, что на момент дешевое. К сожалению, с фунтом дно может быть глубоко. Бардак там у них в Англии с этим брекситом. А конский спред имеет место быть. Фунтом на небольших качелях не покатаешься.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Сказал неотёсанный участник вал рынка...
Следи за своей отёсанностью!
  Nighthawk написав:Ви на цю маячню блаженного досі реагуєте? Там явно проблеми з головою. Називається, курс замозаспокоєння у прямому ефірі. Тільки от навіщо інших відвідувачів форуму змушувати читати ці висери?
Слышь ты блаженный с проблемами в голове! Следи за своей маячнёй и высерами! P.S. Вангую непотриб ещё будет падать! Заробитчане скоро приезжают+предпраздничный период+гривневые ставки работают в пользу гривны+платежи в бюджет и закрыитие года и т.д! Вообщем думаю сейчас не всем интересен непотриб,разве шо аленям в зелёных танках!
Востаннє редагувалось bub-har в П'ят 14 гру, 2018 11:19, всього редагувалось 2 разів.
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