|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:39
Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Что опять произошло, что фунт резко провалился с 1,2630 на 1, 2580? И при этом на европейской сессии, где он рос в последние дни. Что-то не так идет в Брюсселе, куда улетела Мэй?
Индекс доллара ракетой вверх.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1112
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:46
Vitl написав: bub-har написав: холява написав:bub-har
А сколько Рада насчитала за доллар ,когда бюджет считала ?
Бюджетный курс на 2018-29,3! На 2019-29,4!~ Но кому он нужен этот бюджетный курс! Я прозрею,если мне придётся сдавать ничтожность па 25 в январе!
Сказал неотёсанный участник вал рынка...
Ви на цю маячню блаженного досі реагуєте?
Там явно проблеми з головою. Називається, курс замозаспокоєння у прямому ефірі. Тільки от навіщо інших відвідувачів форуму змушувати читати ці висери?
-
Nighthawk
-
-
- Повідомлень: 1076
- З нами з: 17.07.09
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:47
Tolevas написав:
Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Бо в нас все штучно, подивимось потім, в що обійдеться нам цей "стабілізєц"
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2734
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:50
Tolevas написав:
Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Что опять произошло, что фунт резко провалился с 1,2630 на 1, 2580? И при этом на европейской сессии, где он рос в последние дни. Что-то не так идет в Брюсселе, куда улетела Мэй?
Индекс доллара ракетой вверх.
евро пикирует на низких данных PMI (худшие данные за 33 мес)
German flash manufacturing PMI hits 33-month lows of 51.5 in Dec
Фунт сейчас "сильно болеет", иногда ему чуть лучше, но на поправку только после преодоления 1,32.
Karen Jones, analyst at Commerzbank, suggests that GBP/USD’s recent move to 1.2479/77 was not confirmed by the daily RSI and they are seeing a near term rebound/consolidation.
“While rallies remain capped by the 20 day ma at 1.2733 we will regard the market as vulnerable on the downside
. Below 1.2477 targets the 78.6% retracement at 1.2109.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4503
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1966 раз.
- Подякували: 1264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:58
prodigy
Вся Европа стремительно посыпалась по отношению к доллару - Евро, фунт, франк.
Индекс доллара близок к максимуму - 97,52.
Востаннє редагувалось Tolevas
в П'ят 14 гру, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1112
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02
Привет из Днепра-3
До 11.00 Киева котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,80/27,82 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и оферов.
Дата: 14 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.34
Мелкий опт «неформал»
$ 27,90/27,97 UAH/USD
EUR 31,70/31,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
Дата: 14 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в сопровождении равновесной торговли розничными партиями валюты. Запорожцы жалуются, что «банки продавливают курс доллара вниз».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 14 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 14 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69500
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4448 раз.
- Подякували: 8032 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:03
Tolevas откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:10
Игорь написав:Tolevas
откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?
евро -это инвестиция в перспективе на 6-9 месяцев
а фунт на 12-18
правление доллара рано или поздно закончится...но если грянет очередной мировой кризис, то доллар еще протянет 1 год.
У Британии хорошие перспективы в будущем, но сейчас экономика стагнирует вместе с ЕС. Предполагаю позитивные изменения для фунта к 2020г точно
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4503
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1966 раз.
- Подякували: 1264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:14
Игорь написав:Tolevas
откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?
не подскажу, так как я не в деревне, и у нас фунт в обычных банках продают. Не во всех, конечно, а в избранных. А интерес к фунту простой - диверсификация. Ну и покупка того, что на момент дешевое. К сожалению, с фунтом дно может быть глубоко. Бардак там у них в Англии с этим брекситом. А конский спред имеет место быть. Фунтом на небольших качелях не покатаешься.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1112
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:17
Vitl написав:
Сказал неотёсанный участник вал рынка...
Следи за своей отёсанностью!
Nighthawk написав:
Ви на цю маячню блаженного досі реагуєте? Там явно проблеми з головою. Називається, курс замозаспокоєння у прямому ефірі. Тільки от навіщо інших відвідувачів форуму змушувати читати ці висери?
Слышь ты блаженный с проблемами в голове! Следи за своей маячнёй и высерами! P.S. Вангшую непотриб ещё будет падать! Заробитчане скоро приезжают+предпраздничный период+гривневые ставки работают в пользу гривны+платежи в бюджет и закрыитие года и т.д! Вообщем думаю сейчас не всем интересен непотриб,разве шо аленям в зелёных танках!
Востаннє редагувалось bub-har
в П'ят 14 гру, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1442
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13978
|1597967
|
|
|6515
|1379759
|
|
|159
|249087
|
|