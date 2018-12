Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:50

Tolevas написав: Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.

Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.

Что опять произошло, что фунт резко провалился с 1,2630 на 1, 2580? И при этом на европейской сессии, где он рос в последние дни. Что-то не так идет в Брюсселе, куда улетела Мэй?

market as vulnerable on the downside

евро пикирует на низких данных PMI (худшие данные за 33 мес)German flash manufacturing PMI hits 33-month lows of 51.5 in DecФунт сейчас "сильно болеет", иногда ему чуть лучше, но на поправку только после преодоления 1,32.Karen Jones, analyst at Commerzbank, suggests that GBP/USD’s recent move to 1.2479/77 was not confirmed by the daily RSI and they are seeing a near term rebound/consolidation.“While rallies remain capped by the 20 day ma at 1.2733 we will regard the. Below 1.2477 targets the 78.6% retracement at 1.2109.