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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:18
twin написав: Tolevas написав:
Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.
Бо в нас все штучно, подивимось потім, в що обійдеться нам цей "стабілізєц"
У них сейчас тоже. Или вы верите, что были причины для роста насдака в 7 раз за 9 лет?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:20
Привет из Днепра-4
Спустя 10 минут, на 11.10, безналичный «американец» на межбанке все еще пребывал на цифре 27,80/27,82 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.
Дополуденный сдержанный рост «зеленого» безнала на торгах межбанка, вскоре сменившийся вхождением парой доллар-гривня в период стабильности, сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять выросшие с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:33
Nighthawk написав:
Ви на цю маячню блаженного досі реагуєте? Там явно проблеми з головою. Називається, курс замозаспокоєння у прямому ефірі. Тільки от навіщо інших відвідувачів форуму змушувати читати ці висери?
Мой ответ тебе стёрли,поэтому ответил тебе в личку!
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:44
Доброго дня. Киів ЧР починає підтягувати вгору котирування доляра. Як і передбачалось МБ сьогодні таки трохи зріс.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:56
Перес де Куэльяр написав:
Доброго дня. Киів ЧР починає трохи підтягувати вгору котирування доляра. Як і передбачувалось МБ сьогодні таки трохи зріс.
помню было правило "старайтесь не совершать валютные сделки в пятницу и понедельник"
Харьков 96/02, 2 копейки вверх
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
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Tolevas
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:04
Привет из Днепра-5
С 11.24 стартовала вторая волна «деловитого» роста курса безналичного доллара, поднявшая цену последнего по состоянию на 11.50 к отметке 27,85/27,87 UAH/USD.
На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали неизменность цен открытия, несмотря на вторую волну роста СКВ на межбанке: доллар - 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущей относительной сбалансированности местного рынка при незначительном преобладании клиентских оферов. На моменте в городе действовали цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.
Дата: 14 декабря 2018 г. на 11.54
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,96/28,02 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,6063/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:32
Игорь написав:Tolevas
откуда такой интерес к фунту ? Вроде ж пришли к выводу при обсуждении, что спред конский и не имеет смысла брать, потому что потом не продашь по хорошему курсу ? Потрачу в Англии - это конечно хорошо, а если не собираешься на туманный Альбион ? И отсюда вопрос, где нужно зарегистрироваться, чтобы попробовать купить/продать фунт/дол, евро/дол находясь в деревне за компьютером ?
УкрГазБанк, Альфа
Только не юля
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:41
Харьков уже 00/07
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
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Tolevas
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