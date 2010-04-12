Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:20

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.01, котировки доллара осторожно выросли, оказавшись на уровне 27,77/27,81 UAH/USD.



Непосредственные участники межбанковских торгов заверили, что пятничный рост курса «американца» базируется на «реальном спросе» и «серьезных намерениях», в отличие от предыдущей сессии. К 10.20 котировки безналичного доллара выросли к 27,80/27,82 UAH/USD.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала динамично сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 68 260,5 млн. грн. к отметке 65 888,1 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



До 11.00 Киева котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,80/27,82 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и оферов.



Спустя 10 минут, на 11.10, безналичный «американец» на межбанке все еще пребывал на цифре 27,80/27,82 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.



Дополуденный сдержанный рост «зеленого» безнала на торгах межбанка, вскоре сменившийся вхождением парой доллар-гривня в период стабильности, сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять выросшие с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



С 11.24 стартовала вторая волна «деловитого» роста курса безналичного доллара, поднявшая цену последнего по состоянию на 11.55 к отметке 27,85/27,87 UAH/USD.



Эти уровни цен (27,85/27,87 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до начала обеденного перерыва, сопровождаясь сбалансированной торговлей.



На этой отметке около 13.00 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед



На этом фоне клерки Нацбанка, по всей видимости, настолько увлеклись «отмечанием» «неформального» Дня банкира, что до указанного часа не смогли рассчитать справочный курс безналичного доллара.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 13 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 13 декабря по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1360, опустившись до $1,1345 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1347 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 14 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 14 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали неизменность цен открытия, несмотря на вторую волну роста СКВ на межбанке: доллар - 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущей относительной сбалансированности местного рынка при незначительном преобладании клиентских оферов. На моменте в городе действовали цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,6063/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,96/28,00 UAH/USD, евро – 31,72/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,418 UAH/RUB, Киев опт 27,90/27,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/27,97 UAH/USD, евро (опт) 31,70/31,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,92/27,97 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.



Отказавшись от попыток «качнуть» украинский валютный межбанк, более серьезно настроенные игроки успели до 11.25 Киева успели приобрести действительно нужной им валюты, которую с незначительным «довеском» им предложили продавцы.

С указанного часа на рынке появилась вторая партия покупателей безналичного доллара, своим спросом чуть выше приподнявшая цену СКВ. Полагаю, ближе к полудню на рынок «зеленого» безнала пришли игроки, привыкшие проводить выходные дни с комфортом и в спокойствии, «обезопасив» свои активы вхождением в «старый надежный» доллар. Можно сказать, что именно эти участники рынка являются «родителями» пресловутого «пятничного синдрома».



Полагаю, задержка с появлением справочного курса доллара могла быть вызвана «щекотливостью» ситуации. Если этот индикатор окажется ниже предыдущего, станет очевидно, что состоявшееся накануне подорожание средневзвешенного курса доллара, отразившееся на официальном курсе НБУ на пятницу, является продуктом игры нечистых и непатриотично настроенных валютных спекулянтов, деятельность которых 13-го не пресек регулятор.



Так или иначе, налицо замедление «бычьего» тренда безналичного «американца» с высоковероятными перспективами его вхождения в «боковик».



Вялая реакция наличного рынка на пятничную попытку роста курса безналичного «американца» подтверждает этот прогноз.



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