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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:24
Перес де Куэльяр написав: Tolevas написав: Перес де Куэльяр написав:
Доброго дня. Киів ЧР починає трохи підтягувати вгору котирування доляра. Як і передбачувалось МБ сьогодні таки трохи зріс.
помню было правило "старайтесь не совершать валютные сделки в пятницу и понедельник"
Харьков 96/02, 2 копейки вверх
Все спочатку: " Ті хто здавав учора, будуть заздрити тим, хто здаватиме завтра".
Харків "Космонавт" 28.00/28.10.
Пока не заздрять. Адекватные 00/07, а вчера в первой половине были 04/09.
А "космонавт", он на то и "космонавт".
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:25
Перес де Куэльяр написав:
Харків "Космонавт" 28.00/28.10.
Сьогодні - крайній день останнього етапу конкурсу "Вгадай курс купівлі долара у Космонавта 31 грудня вранці".
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:32
ДС, ну як так? "На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали неизменность цен открытия, несмотря на вторую волну роста СКВ на межбанке: доллар - 27,90/27,97 UAH/USD". Якщо з 11.30 почали підтягувати вгору прийом, на моменті Киів ЧР 27.94-95/27.99-28.00
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 14 гру, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:34
Перес де Куэльяр написав:ДС, ну як так?
Якщо з 11.30 почали підтягувати вгору прийом, на моменті Киів ЧР 27.94-95/27.99-28.00
За пляшку портвейна ДС може опустити курси і в Дніпрі.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:25
95/05. гривні досталь
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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