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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7138713971407141>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:24

  Перес де Куэльяр написав:
  Tolevas написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня. Киів ЧР починає трохи підтягувати вгору котирування доляра. Як і передбачувалось МБ сьогодні таки трохи зріс.


помню было правило "старайтесь не совершать валютные сделки в пятницу и понедельник"
Харьков 96/02, 2 копейки вверх
Все спочатку: " Ті хто здавав учора, будуть заздрити тим, хто здаватиме завтра". :lol:
Харків "Космонавт" 28.00/28.10.


Пока не заздрять. Адекватные 00/07, а вчера в первой половине были 04/09.
А "космонавт", он на то и "космонавт".
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:25

  Перес де Куэльяр написав: Харків "Космонавт" 28.00/28.10.

Сьогодні - крайній день останнього етапу конкурсу "Вгадай курс купівлі долара у Космонавта 31 грудня вранці".
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:32

Re: Валютный рынок в контексте

ДС, ну як так? "На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали неизменность цен открытия, несмотря на вторую волну роста СКВ на межбанке: доллар - 27,90/27,97 UAH/USD". Якщо з 11.30 почали підтягувати вгору прийом, на моменті Киів ЧР 27.94-95/27.99-28.00
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 14 гру, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:34

  Перес де Куэльяр написав:ДС, ну як так?
Якщо з 11.30 почали підтягувати вгору прийом, на моменті Киів ЧР 27.94-95/27.99-28.00

За пляшку портвейна ДС може опустити курси і в Дніпрі. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:25

Re: Валютный рынок в контексте

95/05. гривні досталь
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:37

  Grisha1 написав:
  twin написав:
  Tolevas написав:Обычно люди, вкладываясь в корзину мировых валют рассчитывают таким образом уменьшить риски при падении одной из них. К примеру, вложились в доллар, евро и фунт. Евро и фунт падают, зато доллар и растет. Доллар падает, зато Евро растет. И так далее.
Но не в Украине. Когда доллар растет в мире, он падает по отношению к гривне в Украине. А, значит, падают в гривневой цене и все сбережения во всех валютах.

Бо в нас все штучно, подивимось потім, в що обійдеться нам цей "стабілізєц" :?

У них сейчас тоже. Или вы верите, что были причины для роста насдака в 7 раз за 9 лет?

вчера прикупил соточку на лишнюю гривню. и думаю ,что прав. Межбанк не окончил свой рост и сегодня. А банки и нал, думаю на выходных остановятся или развернуться.
про НАСДАК. Рост в этом году объясняеться: налоговой реформой Трампа, которая освободила учу денег в корпорациях и они начали скупать свои же акции. делать байбэки.
т.е. спекуляция чистой воды.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:42

На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:44

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Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:54

Re: Валютный рынок в контексте

Харків 28.05/28.10-12.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:54

  zorka написав:antey1969 на статистиці

Американцы у себя пишут, что на отложенном Брексите, но что-то уж слишком сильно
antey1969
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