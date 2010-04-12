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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7138713971407141

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:00

antey1969
Евро упал на 0.7% до минимума 1.1287, уровня, невиданного с 28 ноября; валюта оказалась под давлением после того, как французские и немецкие индексы PMI разошлись с ожиданиями экономистов и достигли новых минимумов, а композитный PMI в еврозоне упал до 51.3 в декабре с 52.7 в ноябре.
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:01

Сьогодні крайній день участі в останньому етапі конкурса.
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Один форумчанин вже вирішив прийняти участь.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:11

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-8
......
Полагаю, задержка с появлением справочного курса доллара могла быть вызвана «щекотливостью» ситуации. Если этот индикатор окажется ниже предыдущего, станет очевидно, что состоявшееся накануне подорожание средневзвешенного курса доллара, отразившееся на официальном курсе НБУ на пятницу, является продуктом игры нечистых и непатриотично настроенных валютных спекулянтов, деятельность которых 13-го не пресек регулятор.
....
US

Почему?
Что было бы непатриотичного или нечистого на руку в росте доллара в четверг и снижении в пятницу?
Обычные колебания или, как Вы обычно пишете, дыхание рынка.

P.s. И он таки оказался ниже предыдущего - 2782,68 по сравнению со вчерашним довидковим 2787,75 и офиц. курсом на сегодня 2786,7006.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 гру, 2018 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:19

  antey1969 написав:На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?

Сначала был хайп. Евро был модным фантиком, в ЕС вступали новые страны. Его курс по отношению к доллару рос, эксперты вещали о приближающемся 2 к 1
Затем эйфория с первыми долговыми и политическими проблемами начала спадать. Влошенцы в еврофантик постепенно расстаются с ним. Все эти Брекситы и прочие центробежные движения не создают ничего привлекательного для новых влошенцев.

Будущего у валюты валютного союза нет. Рано или поздно что то призойдет и все фантики потеряют в цене. Они не обеспечены ничем, кроме евро-хайпа.
Zebra
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