Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:04

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,07 коп., составил 27,8268 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до 27,77/27,81 UAH/USD на покупках «серьезных» покупателей, которых привлекли текущие упавшие с предыдущей сессии, цены «американца». В отсутствие спекулянтов, «качнувших» накануне вниз курс безналичного доллара, «реальный» спрос на СКВ до 11.25 удерживал цену доллара на отметке 27,80/27,82 UAH/USD, причем, на этот спрос было эквивалентное предложение валюты, обеспечивая сбалансированную торговлю.



С 11.20 началась вторая волна роста долларовых цен, связанная с традиционным в пятницу желанием части игроков обезопасить свои активы на выходные дни вхождением в «старый надежный» доллар. Этот «пятничный синдром» в контексте наблюдавшихся в последние две сессии попытки раскачать валютный межбанк, вполне оправдан, вернув безналичную пару доллар-гривня к росту. По состоянию на 11.50 СКВ выросла до 27,85/27,87 UAH/USD, пребывая на этой отметке до 13.20.

К этому часу на рынке ряды продавцов поредели, став причиной повышения цены «американца» до 27,87/27,90 UAH/USD.



Медленный восходящий тренд доллара сохранился на опустевшем межбанке , подняв курс СКВ около 15.25 Киева до 27,875/27,905 UAH/USD.



В районе отметки 27,88/27,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 14 декабря, констатировав прохождение курсами безналичного доллара своего же пути на торгах четверга в обратном направлении, снизу вверх.



Более скромные масштабы «восхождения» поясняются снижением гривневой ликвидности, на которое указало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 68 260,5 млн. грн. к отметке 65 888,1 млн. грн., а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8371 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,82% с 28,0672 UAH/USD до 27,8371 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.10 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне в попытках «качнуть» рынок, недобросовестные игроки ошиблись с объемом предложения СКВ, «накачав» рынок долларовой ликвидностью, которую по более низким ценам на следующий день выкупили импортеры.



Во-вторых, коррекции курса безналичного «американца» способствовала ограниченность гривневого ресурса, не позволяя повторить в полном объеме и в обратном порядке события четверга.



В-третьих, наличный рынок достаточно сдержанно отреагировал на стартовавшее с 10.02 Киева подорожание СКВ на межбанке, не поддержав, по сути, этот рост.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 декабря немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



Во-вторых, к 14 декабря сузилась гривневая ликвидность, ограничив возможности спекулятивных покупок доллара.



В-третьих, в течение пятницы курс доллара рос, пребывая в «бычьем» тренде, что, как известно, не лучшим образом сказывается на общей ликвидности.



Дата: 14 декабря 2018 г. 16.43



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,03/28,10 UAH/USD (с утра – 28,93/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93-95/28,02 UAH/USD)

€ – 31,70/31,88 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60-65/31,83 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне заметно понизившихся на старте цен по сравнению с открытием предыдущей сессии из-за курсового провала безналичного доллара валютном межбанке накануне к закрытию сессии.



До полудня «неформалы» наличного рынка Днепра из-за формирования восходящего тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка были вынуждены аккуратно приподнимать свои действующие цены, стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты рынка, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.



Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.



Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 14 декабря 2018 г. 17.02

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,97-98/28,03-05 UAH/USD (с утра 27,90/27,97 UAH/USD, к полудню 27,90/27,97 UAH/USD)

€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдалась относительная курсовая стабильность – тамошние игроки не очень верили в восходящий тренд на рынке «зеленого» безнала. Кроме того, сдерживало рынок от ценовых ревизий текущее равновесие спроса и предложения валюты.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали неизменность цен открытия, несмотря на вторую волну роста СКВ на межбанке: доллар - 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



После обеда до киевского рынка наконец-то дошли «бычьи» сводки с торгов валютного межбанка, заставив клиентом более активно «интересоваться» долларом, а дилеров местного рынка реагировать на это ценами.



Последние к финишу торгов немного приподнялись, сохранив при этом баланс спроса и предложения.

Последнее, впрочем, в отличие от предыдущей сессии, не обеспечило бонусы на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.





Дата: 14 декабря 2018 г. 16.31



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,00/28,07 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,93/27,98 UAH/USD)

€ – 31,55/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в сопровождении равновесной торговли розничными партиями валюты. Запорожцы жалуются, что «банки продавливают курс доллара вниз».



К полудню относительная сбалансированность запорожского рынка сохранилась, хотя клиентский «принос» стал более активным.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущей относительной сбалансированности местного рынка при незначительном преобладании клиентских оферов. На моменте в городе действовали цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.



После обеда на рынке города настроение клиентов «перевернулось» - «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала заставил клиентов местного наличного рынка более активно приобретать валюту. Это привело к заметному подорожанию «американца», одновременно обеспечив «перекос» рынка Запорожья в сторону спроса.



В отличие от предыдущей сессии, этот дисбаланс не повредил итоговую ликвидность, которая, наконец-то выросла, заслужив «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.





Дата: 14 декабря 2018 г. на 16.02



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,02 UAH/USD)

€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)

RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)



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