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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7139714071417142

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:24

  Tolevas написав:
  antikkristall написав:Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день


Вот эти две имеют одного и того же хозяина. По крайней мере, курс всегда абсолютно одинаков и дизайн сайтов отличается фактически только цветом -
ул. Кооперативная 6/8 (за магазином "Сладкий Мир") - http://obmenka.kharkov.ua
ул. Культуры 8 (Сумской рынок) парковка - http://obmen.kharkov.ua/


Всегда нада уметь Договариваться!
На рынке "хозяевов" - нет.
Есть просто рынок и такие же Люди... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 2200fceb94

Гагарин номер 2...

Прикольно, однако...

После одесских пора и харьковскими заняться... :twisted:

http://obmenka.kh.ua

Попустило... :oops:

Слава Богу. :wink:
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 14 гру, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:52

  дарий написав:https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e494fc4d5990060241b9d12200fceb94

Гагарин номер 2...

Прикольно, однако...

После одесских пора и харьковскими заняться... :twisted:


Это Герман Титов. Похоже на недвусмысленное "Отъе...отсаньте! Не до вас!". Может ДР? А может просто все надоело. А может троллит конкурентов, выставивших 28,00 - 28,20.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:56

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:
  antey1969 написав:На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?

Сначала был хайп. Евро был модным фантиком, в ЕС вступали новые страны. Его курс по отношению к доллару рос, эксперты вещали о приближающемся 2 к 1
Затем эйфория с первыми долговыми и политическими проблемами начала спадать. Влошенцы в еврофантик постепенно расстаются с ним. Все эти Брекситы и прочие центробежные движения не создают ничего привлекательного для новых влошенцев.

Будущего у валюты валютного союза нет. Рано или поздно что то призойдет и все фантики потеряют в цене. Они не обеспечены ничем, кроме евро-хайпа.

В отличии от биткойна :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.
В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отрадалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.
Zebra
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