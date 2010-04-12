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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71407141714271437144>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:24

  Tolevas написав:
  antikkristall написав:Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день


Вот эти две имеют одного и того же хозяина. По крайней мере, курс всегда абсолютно одинаков и дизайн сайтов отличается фактически только цветом -
ул. Кооперативная 6/8 (за магазином "Сладкий Мир") - http://obmenka.kharkov.ua
ул. Культуры 8 (Сумской рынок) парковка - http://obmen.kharkov.ua/


Всегда нада уметь Договариваться!
На рынке "хозяевов" - нет.
Есть просто рынок и такие же Люди... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 2200fceb94

Гагарин номер 2...

Прикольно, однако...

После одесских пора и харьковскими заняться... :twisted:

http://obmenka.kh.ua

Попустило... :oops:

Слава Богу. :wink:
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 14 гру, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:52

  дарий написав:https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e494fc4d5990060241b9d12200fceb94

Гагарин номер 2...

Прикольно, однако...

После одесских пора и харьковскими заняться... :twisted:


Это Герман Титов. Похоже на недвусмысленное "Отъе...отсаньте! Не до вас!". Может ДР? А может просто все надоело. А может троллит конкурентов, выставивших 28,00 - 28,20.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:56

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:
  antey1969 написав:На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?

Сначала был хайп. Евро был модным фантиком, в ЕС вступали новые страны. Его курс по отношению к доллару рос, эксперты вещали о приближающемся 2 к 1
Затем эйфория с первыми долговыми и политическими проблемами начала спадать. Влошенцы в еврофантик постепенно расстаются с ним. Все эти Брекситы и прочие центробежные движения не создают ничего привлекательного для новых влошенцев.

Будущего у валюты валютного союза нет. Рано или поздно что то призойдет и все фантики потеряют в цене. Они не обеспечены ничем, кроме евро-хайпа.

В отличии от биткойна :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.
В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отражалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:59

Re: Валютный рынок в контексте

Напишите, плиз, как биткоин купите... Пасиба.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:01

  Zebra написав:Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.
В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отражалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.


ИМХО биткоин для совсем уж отмороженных авантюристов со стальными яйцами и такими же нервами
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:10

ЦБ повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,75%, назвав эту меру превентивной

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина упомянула о том, что совет директоров ЦБ проанализировал широкий перечень факторов за и против повышения ставки, однако решил действовать превентивно, учитывая высокую степень неопределенности. Тем не менее, мы скорее связываем повышение ставки с решением возобновить покупки валюты по бюджетному правилу – с 15 января ЦБ возвращается на валютный рынок.

Ключевая ставка вернулась к уровню конца 2017 г

Сегодняшнее решение ЦБ по ставке возвращает ее к уровню конца 2017 г., что подтверждает наше мнение о том, что потенциал понижения ставки был исчерпан уже в конце предыдущего года. В то же время мы считаем, что явных причин торопиться с повышением ставки в ближайшем будущем у регулятора пока нет. Слабый рост потребления (оборот розничной торговли вырос всего на 1,9% г/г в октябре 2018 г.), который идет рука об руку с замедлением роста зарплат в последние месяцы, будет сдерживать инфляционное давление. Стабилизация роста розничного кредитования на уровне 22% г/г в сентябре-октябре, а также восстановление роста розничных депозитов также указывают на то, что дальнейшее повышение ставки не выглядит необходимым. В то же время, как отметила г-жа Набиуллина, замедление перспектив глобального роста, в частности в связи с торговой войной, риски снижения цен на нефть, геополитические риски, неопределенность в связи с трансмиссионным эффектом и повышением НДС, а также нестабильные инфляционные ожидания оправдывают жесткий подход к монетарной политике и должны будут найти отражение в сдержанной риторике ЦБ.

15 января ЦБ выйдет на рынок с покупкой валюты

Как мы и ожидали, регулятор подтвердил свое решение возвратиться на рынок с покупкой валюты от имени Минфина с 15 января. В некотором смысле недавнее снижение цен на нефть примерно до 60$/барр. позволяет ЦБ вернуться на рынок без серьезных последствий для курса рубля. При текущих ценах на нефть регулятор будет покупать примерно $3-4 млрд в месяц, то есть в два раза меньше, чем в июне-августе этого года. В то же время, тот факт, что сама схема покупок не изменилась, то есть ЦБ будет обязан ежедневно покупать определенную сумму валюты, является негативной новостью. Мы считаем, что такой подход к выполнению бюджетного правила лишает ЦБ гибкости: такой подход не годится для сочетания высоких цен на нефть и высокого чистого оттока капитала из России ($16 млрд в ноябре и $59 млрд за 11М18); в случае неожиданных негативных изменений во внешней конъюнктуре не исключена необходимость новой волны ручной подстройки правила.

Существует, как минимум, две причины ожидать, что ЦБ возьмет паузу в ближайшие месяцы. Во-первых, сегодняшнее решение по ставке названо превентивной мерой, указывающей на то, что ЦБ в целом учел назревающие инфляционные риски; это означает, что монетарные власти считают текущий уровень ставки адекватным для масштаба грядущего инфляционного шока. Во-вторых, глава ЦБ указала сегодня на то, что пик инфляционного давления придется на март-апрель будущего года, и, как ожидается, инфляция подскочит в эти месяцы примерно до 6% г/г на максимуме; это значит, что любые дополнительные изменения в монетарной политике маловероятны, пока ЦБ не увидит угрозы этому прогнозу. Таким образом, мы ожидаем, что ставка сохранится на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ 8 февраля.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:11

Re: Валютный рынок в контексте

Вадик, мабуть, уже встрял...
Удачи, правда.

Блокчейну в миру -да.

Фантикам... Как-то, грустновато... :cry:

Но, то таке... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:16

Тарьтесь зеленью )))

https://www.depo.ua/rus/war/putin-gotuy ... 886082/amp
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:20

# миздобули))

  tea написав:Сьогодні крайній день участі в останньому етапі конкурса.
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Один форумчанин вже вирішив прийняти участь.

- це ПЕРЕМОГА!!! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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