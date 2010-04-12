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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7141714271437144>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:20

  Gumanoid написав:https://www.depo.ua/rus/war/putin-gotuyetsya-do-vtorgnennya-v-ukrayinu-15-grudnya-zmi-foto-20181214886082/amp

Завтра важливий для України день - об"єднавчий Собор.
Головне питання - скільки священників московського патріархату не послухаються Онуфрія і приймуть участь в Соборі.
Друге головне питання - які провокації готує Росія.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:26

Re: Валютный рынок в контексте

Чай, всегда с Уважением...

Но не Форум Это Политики...

:(
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:27

  Долярчик написав:
  tea написав:Сьогодні крайній день участі в останньому етапі конкурса.
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Один форумчанин вже вирішив прийняти участь.

- це ПЕРЕМОГА!!! :mrgreen:

Ще не вечір.
Тому нехай подумають за участь у конкурсі Позитивчик,Холоп_з_Рівного,Голий в кропиві,Приємний маньяк і інші форумчани. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:28

  дарий написав:Чай, всегда с Уважением...
Но не Форум Это Политики...
:(

Це той фактор,який може сказатись на курсі.
Будемо сподіватись,що все буде добре.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:31

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Сьогодні крайній день участі в останньому етапі конкурса.
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Один форумчанин вже вирішив прийняти участь.

- це ПЕРЕМОГА!!! :mrgreen:

Ще не вечір.
Тому нехай подумають за участь у конкурсі Позитивчик,Холоп_з_Рівного,Голий в кропиві,Приємний маньяк і інші форумчани. :mrgreen:

... крім Позитивчика - давно тут з вищеперелічених - не помічав!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:42

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Це той фактор,який може сказатись на курсі.


Как Вам сказать...

Теперь уже очень амбивалентно... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:49

greenback1996 дадут ! спецом ,что бы у тебя кацапа бомбануло!
dimson
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:53

  tea написав:Завтра важливий для України день - об"єднавчий Собор.
Головне питання - скільки священників московського патріархату не послухаються Онуфрія і приймуть участь в Соборі.
Друге головне питання - які провокації готує Росія.

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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:56

  Vadim V написав:
  Zebra написав:Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.

А ты хто такой? Сколько будет 2х2= ?
1\4 полного привода
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:58

Re: Валютный рынок в контексте

  dimson написав:greenback1996 дадут ! спецом ,что бы у тебя кацапа бомбануло!


Теперь Димку бомбануло..

Осталось понять...

Валютный рынок де...?

А так, Всем отличных выходных!
дарий
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