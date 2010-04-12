Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:20
Gumanoid написав:
https://www.depo.ua/rus/war/putin-gotuyetsya-do-vtorgnennya-v-ukrayinu-15-grudnya-zmi-foto-20181214886082/amp
Завтра важливий для України день - об"єднавчий Собор.
Головне питання - скільки священників московського патріархату не послухаються Онуфрія і приймуть участь в Соборі.
Друге головне питання - які провокації готує Росія.
tea
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:26
Чай, всегда с Уважением...
Но не Форум Это Политики...
дарий
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:27
Долярчик написав:
- це ПЕРЕМОГА!!!
Ще не вечір.
Тому нехай подумають за участь у конкурсі Позитивчик,Холоп_з_Рівного,Голий в кропиві,Приємний маньяк і інші форумчани.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:28
дарий написав:
Чай, всегда с Уважением...
Но не Форум Это Политики...
Це той фактор,який може сказатись на курсі.
Будемо сподіватись,що все буде добре.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:31
tea написав: Долярчик написав:
- це ПЕРЕМОГА!!!
Ще не вечір.
Тому нехай подумають за участь у конкурсі Позитивчик,Холоп_з_Рівного,Голий в кропиві,Приємний маньяк і інші форумчани.
... крім Позитивчика - давно тут з вищеперелічених - не помічав!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:42
tea написав:
Це той фактор,який може сказатись на курсі.
Как Вам сказать...
Теперь уже очень амбивалентно...
дарий
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:49
greenback1996 дадут ! спецом ,что бы у тебя кацапа бомбануло!
dimson
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:53
tea написав:
Завтра важливий для України день - об"єднавчий Собор.
Головне питання - скільки священників московського патріархату не послухаються Онуфрія і приймуть участь в Соборі.
Друге головне питання - які провокації готує Росія.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:56
Vadim V написав: Zebra написав:
Биткоин
я
агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня
я
не призывал никого покупать биткоин.
А ты хто такой? Сколько будет 2х2= ?
1\4 полного привода
Den
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:58
dimson написав:
greenback1996 дадут ! спецом ,что бы у тебя кацапа бомбануло!
Теперь Димку бомбануло..
Осталось понять...
Валютный рынок де...?
А так, Всем отличных выходных!
дарий
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