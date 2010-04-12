|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:00
Tolevas написав: Zebra написав:
Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.
В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отражалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.
ИМХО биткоин для совсем уж отмороженных авантюристов со стальными яйцами и такими же нервами
Абсолютно согласено , но было как-то куплено по пьяне 2шт по 1000у.е и продано по 10,000 ... Больше этими непонятками не занимался и думаю не буду (ну може опять случайно под шафе).
-
Den
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:15
Везуха...
Мне бы так...
Это скоко ж выпить нада?
Буду пробовать...
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 865
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:16
Що далі чекає і що буде з курсом доляра на наступному тижні. На мою думку, рух вгору продовжиться, для цього є певні обставини, як політично-військові, так і економічні. За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж . На вихідних готівка відпрацює на підвищених рівнях, якщо не станеться якихось потрясінь і провокацій пов’язаних з церковним «Собором».По повідомленням Зорьки, оператора ринку, яка інформує, що дефіциту гривні немає, можна зробити висновок ,що ринок готівки наситюється «паливом», яке звісно буде давити на курс. Я перерахую те, що писав раніше в одному повідомленні, негативні фактори для гривні і чому чекаю на зростання котирувань доляра. Так от : Перше; дістали «дна» корекції і це логічно, що відскок назрівав, інші чекали 27.50, що для сезонності цей рівень неможливий, або українське «диво». Друге; кожен рік в грудні йде освоювання бюджетних коштів і це впливає, виливом зайвої гривневої ліквідності на ринок. Третє; в зв‘язку з закінченням 3-и місячних гривневих депозитів, які були розміщенні протягом вересня на стабілізації курсу, то весь грудень при ВС буде ця гривня йти на валютний ринок, котирування нижчі + відсотки .Четверте; Введення ВС є подразником для гравців в можливій нестабільності і у випадку, якщо до когось раніше проникне інсайд в подовженні ВС, всі розуміють куди піде курс в політичному плані . П‘яте; передноворічний гривневий виторг акумулюється і звісно до НР теж давитиме на гривню і курс доляра зростатиме . Шосте; облікову не підвищили, а це монетарне послаблення, гравці спробують трохи розхитати курс на більш вищі позначки, спекулюючи для заробітку .Тому я і писав, що ближчі два тижня буде зростання курсу доляра з зупинками і пастками «закулісних ігор»гравців і Регулятора на МБ, які ми ,наприклад спостерігали учора і раніше .. Щось так багато накнопав. Все буде добре і все буде Україна .Путін ХЛО і всі москалі йдуть на .,,*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2001
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 720 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:20
Вернувшийся в Семью Куэльяр быстро и по полочкам все Разложил...
Умничка!
Пункты, плиз, выделяйте...
Востаннє редагувалось дарий
в П'ят 14 гру, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 865
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:20
tea написав: Gumanoid написав:
https://www.depo.ua/rus/war/putin-gotuyetsya-do-vtorgnennya-v-ukrayinu-15-grudnya-zmi-foto-20181214886082/amp
Завтра важливий для України день - об"єднавчий Собор.
Головне питання - скільки священників московського патріархату не послухаються Онуфрія і приймуть участь в Соборі.
Друге головне питання - які провокації готує Росія.
Томас до фанаря,
або від Фанара?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4505
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1966 раз.
- Подякували: 1264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:24
дарий написав:
Чай, всегда с Уважением...
Но не Форум Это Политики...
Форум вне политики?
или так Google Translate перевел?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4505
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1966 раз.
- Подякували: 1264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:29
Это так стараться нужно!
А там, как обычно!
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 865
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13981
|1598735
|
|
|6515
|1379975
|
|
|159
|249368
|
|