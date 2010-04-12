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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7141714271437144

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:00

  Tolevas написав:
  Zebra написав:Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.
В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отражалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.


ИМХО биткоин для совсем уж отмороженных авантюристов со стальными яйцами и такими же нервами
Абсолютно согласено , но было как-то куплено по пьяне 2шт по 1000у.е и продано по 10,000 ... Больше этими непонятками не занимался и думаю не буду (ну може опять случайно под шафе).
Den
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:15

Re: Валютный рынок в контексте

Везуха...

Мне бы так...

Это скоко ж выпить нада?

Буду пробовать...

:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:16

Що далі чекає і що буде з курсом доляра на наступному тижні. На мою думку, рух вгору продовжиться, для цього є певні обставини, як політично-військові, так і економічні. За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж . На вихідних готівка відпрацює на підвищених рівнях, якщо не станеться якихось потрясінь і провокацій пов’язаних з церковним «Собором».По повідомленням Зорьки, оператора ринку, яка інформує, що дефіциту гривні немає, можна зробити висновок ,що ринок готівки наситюється «паливом», яке звісно буде давити на курс. Я перерахую те, що писав раніше в одному повідомленні, негативні фактори для гривні і чому чекаю на зростання котирувань доляра. Так от : Перше; дістали «дна» корекції і це логічно, що відскок назрівав, інші чекали 27.50, що для сезонності цей рівень неможливий, або українське «диво». Друге; кожен рік в грудні йде освоювання бюджетних коштів і це впливає, виливом зайвої гривневої ліквідності на ринок. Третє; в зв‘язку з закінченням 3-и місячних гривневих депозитів, які були розміщенні протягом вересня на стабілізації курсу, то весь грудень при ВС буде ця гривня йти на валютний ринок, котирування нижчі + відсотки .Четверте; Введення ВС є подразником для гравців в можливій нестабільності і у випадку, якщо до когось раніше проникне інсайд в подовженні ВС, всі розуміють куди піде курс в політичному плані . П‘яте; передноворічний гривневий виторг акумулюється і звісно до НР теж давитиме на гривню і курс доляра зростатиме . Шосте; облікову не підвищили, а це монетарне послаблення, гравці спробують трохи розхитати курс на більш вищі позначки, спекулюючи для заробітку .Тому я і писав, що ближчі два тижня буде зростання курсу доляра з зупинками і пастками «закулісних ігор»гравців і Регулятора на МБ, які ми ,наприклад спостерігали учора і раніше .. Щось так багато накнопав. Все буде добре і все буде Україна .Путін ХЛО і всі москалі йдуть на .,,

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:20

Re: Валютный рынок в контексте

Вернувшийся в Семью Куэльяр быстро и по полочкам все Разложил...

Умничка!

Пункты, плиз, выделяйте...
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 14 гру, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:20

  tea написав:
  Gumanoid написав:https://www.depo.ua/rus/war/putin-gotuyetsya-do-vtorgnennya-v-ukrayinu-15-grudnya-zmi-foto-20181214886082/amp

Завтра важливий для України день - об"єднавчий Собор.
Головне питання - скільки священників московського патріархату не послухаються Онуфрія і приймуть участь в Соборі.
Друге головне питання - які провокації готує Росія.


Томас до фанаря,

або від Фанара?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:24

  дарий написав:Чай, всегда с Уважением...

Но не Форум Это Политики...

:(


Форум вне политики?

или так Google Translate перевел?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:29

Re: Валютный рынок в контексте

Это так стараться нужно!

А там, как обычно!
:twisted:
дарий
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