Спорно всё это ... Утром в 10,30 брал в обменке 3-ху по 28,05 , уже вечером в 17,00 5-ку по 28,00 ...PS обменка на Жилянской возле магазина Воронина
ну Харьков-то хорошенько вырос - с 28 по продаже на 28,12
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas А чтобы не думать, что мог по 20,000 сдать, каждый вечер теперь напиваться не приходится?
ну продолжим тем. что никто не знает. о чём жалеть прийдётся чз пару лет. может и па 35 или 55 можно сдать будет.А может и передел рынка этого идёт.здесь не буду подробности писать, всё меняется.Этот рынок нестандартный, к нему неприменимы общие понятия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Прочёл и вспомнил, что су27 был у меня в полку ещё в 1986 году.Погуглил - он образца 1982 с окончанием испытаний 1985.Очень новый саломёт Но крут. тогда весь полк застыл и пялился в его ход вертикально, было до жути круто.Пожилые лётчики собиравшиеся на дембель сразу пожелали оставаться, чтобы летать на таких.Возможно он и сейчас производит впечатление нового и крутого.там конечно и за 30й речь.Но тогда есть уже и 37й...
Видал когда-то такие штуки в славном г.Бобруйске РБ. При вертикальном взлете, издаёт просто неимоверный адский шум. Как рассказали взрослые попробовшие "летуны", сжигает, при этом, около половины топлива. Но то - таке. Есть более интересная штукень отечественного производства, по имени Кольчуга. Её не видит никто, она - всё. Было дело, "люди земли обетованной", где-то в начале 2000-х прикупили несколько таких штук. И в скорости, в тех же нулевых, атаковали их нынешние друзья вовика ракетками типа З-З. Прямо по жилым районам. Так вот. Как-то так случилось, что ни одна (из нескольких сот) до цели не долетела.
это не мое, это Ксюши Собчак. Обронила, когда с Соловьевым гавкалась. Классику желательно знать.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 14 гру, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Тебе недоробленого забув спитати . Тобі за москалів пече, чи за готівку на ЧР? Іди пиши там, в СВН дурню всяку.
Во, обозвал.Указал, чтоделать.Грубиянил.Щас я тебя нах пошлю за это и буду прав.но не стану, чтобы остаться культурным.Ты ведь попутал данные. я тебе указал.Приличный человек исправил бы, а ты огрызаешься.Кстати, ты не только у меня вызываешь чувство отвращения, а ещё у многих
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Чай , Дружище не психуй . Вы разве не помните 2015 ну и т. д. Вы вспомните в каком ступоре были все. Я думаю ,что никому не нужен второй Афганистан , а то и покруче... Ну нападут , НУ ДАЛЬШЕ ? Вы же не слепой , прицел же не сбился ? Не нагнетай
Что делать потом? С этими, 40-ка "прибацаными" на всю голову, миллионами?
Zebra написав:Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года. До сегодня я не призывал никого покупать биткоин. В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отражалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.
ИМХО биткоин для совсем уж отмороженных авантюристов со стальными яйцами и такими же нервами
Абсолютно согласено , но было как-то куплено по пьяне 2шт по 1000у.е и продано по 10,000 ... Больше этими непонятками не занимался и думаю не буду (ну може опять случайно под шафе).
А чтобы не думать, что мог по 20,000 сдать, каждый вечер теперь напиваться не приходится?[/quote]А чего жалеть всего лиш дело случая пришло ушло ... Это всего лишь деньги ... Тем более ушло с плюсом ... PS Да и суммы не те что б было за шо жалеть..
Та щось аналітика навколо песимістична. Плюс додається вдала для Путіна зовнішня кон"юктура. Подивіться - що коїться в чотирьох ключових країнах світу. Франція - завтра чергові акції протесту "жовтих жилетів".Обов"язково будуть спалені автівки,розграбовані магазини,тощо.Рейтинг Макрона нижче 20%. Німеччина - зміна влади. Великобританія - качелі навкого Брекзіту. США - Трамп близький до імпічмену як ніколи.А Путіну треба діяти пошвидше.Бо в разі якщо Трампа приберуть з посади,в.о.президента буде виконувати Пенс,а він не буде церемонитись з Росією,бо входить до крила яструбів.Тому Путіну треба встигнути до обрання Пенса в.о.президента.