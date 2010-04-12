Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:32

Tolevas

А чтобы не думать, что мог по 20,000 сдать, каждый вечер теперь напиваться не приходится?



ну продолжим тем. что никто не знает. о чём жалеть прийдётся чз пару лет. может и па 35 или 55 можно сдать будет.А может и передел рынка этого идёт.здесь не буду подробности писать, всё меняется.Этот рынок нестандартный, к нему неприменимы общие понятия.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.